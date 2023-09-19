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‘Türkiye Yüzyılı’ New York’ta tanıtıldı

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#Türkiye Yüzyılı#New York#Tanıtım
Oluşturulma Tarihi: Eylül 19, 2023 16:14

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı koordinasyonunda yürütülen Cumhuriyetin Yüzüncü Yılı etkinlikleri kapsamında “Türkiye Yüzyılı” New York’ta tanıtıldı.

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Birleşmiş Milletler 78. Genel Kurulu’nun gerçekleştirildiği New York’un merkezindeki cadde ve sokaklar ile Times Meydanı'ndaki led ekranlarda Türkiye Yüzyılı ve Cumhuriyetin 100. Yılının tanıtımı yapıldı. Times Meydanındaki led ekranlarda “Türkiye Yüzyılı başlıyor” yazılı Türk bayraklı tanıtımlar gerçekleştirildi. 

Türkiye Yüzyılını anlatan dijital içeriklerin yer aldığı led ekranlı kamyonetler de New York’un kalabalık cadde ve sokaklarında dolaştırıldı. 100. Yıl marşıyla tanıtımların yapıldığı kamyonetlerin ekranlarında, Maziden Atiye, İstikbalden İstiklale sloganlarıyla Türkiye Yüzyılı’nın barışın, istikrarın, istikbalin ve haklının yüzyılı olduğu vurgulandı. Görsellerde Türkiye’nin savunma, sanayi, teknoloji ve ulaştırma gibi alanlarda gerçekleştirildiği atılımlara da yer verildi.

‘Türkiye Yüzyılı’ New York’ta tanıtıldı


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#Türkiye Yüzyılı#New York#Tanıtım

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