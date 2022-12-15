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Türkiye ve Libya’dan Yunanistan mektubu

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#Libya#Yunanistan#Birleşmiş Milletler
Türkiye ve Libya’dan Yunanistan mektubu
Oluşturulma Tarihi: Aralık 15, 2022 07:00

Ankara’yı Birleşmiş Milletler’e şikâyet eden Yunanistan’a Türkiye ve Libya’dan ortak açıklama geldi.

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Türkiye’nin BM Daimi Temsilcisi Feridun Sinirlioğlu ve Libya’nın BM Daimi Temsilcisi Taher El-Sonni, Yunanistan’a ortak bir mektupla yanıt verdi. BM Genel Sekreterliğine gönderilen mektupta, Yunanistan’ın “asılsız iddialar ve argümanlarla” Libya hükümetinin meşruiyetini “baltalamaya” çalıştığına işaret edildi.

Mektupta, Trablus merkezli Libya Ulusal Birlik Hükümeti’nin Yunanistan’ın iddialarının aksine uluslararası anlaşmalar yapma ve sonlandırma yetkisine sahip olduğu belirtildi. Yunanistan’ın, Libya ve Türkiye’nin 3 Ekim’de imzaladığı hidrokarbon mutabakatının BM denetimindeki siyasi süreçle çeliştiği iddialarının yasal dayanağının bulunmadığı, aksine Libya’da siyasi çözüme götürecek yol haritasının, seçimlerle sonuçlanacak hazırlık sürecinde hükümete tam yetki verdiğine dikkat çekildi.

 

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#Libya#Yunanistan#Birleşmiş Milletler

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