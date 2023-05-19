Türkiye sınırına duvar: Miçotakis'in seçim vaadine Batı'dan tepki! Trump'a benzettiler...

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21 Mayıs Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanan Yunanistan'da, yeniden aday olan Başbakan Kiryakos Miçotakis 'net bir zafer' beklediğini söylüyor.



Ülkede yapılan anketler de Miçotakis'i rakibi Aleksis Çipras'ın 6 puan önünde gösteriyor ama Miçotakis'in muhafazakar çizgideki Yeni Demokrasi partisinin mecliste salt çoğunluğu elde edip edemeyeceği hala büyük bir soru işareti.

