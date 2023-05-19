Türkiye sınırına duvar: Miçotakis'in seçim vaadine Batı'dan tepki! Trump'a benzettiler...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 11:41
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Yunanistan Başbakanı Kiryakos Miçotakis'in seçim vaadi olarak Türkiye sınırına duvar örülmesi sözü vermesi ve bunun bedeli için de AB'den para istemesi tepkilere neden oldu. Yunan Başbakanın rakibi Çipras göçmen sorunun çitlerle çözülmeyeceğini vurgularken, Batı medyası Miçotakis'i eski ABD başkanı Donald Trump'a benzetti ve 'çitin parasını kim ödeyecek?' diye sordu.
21 Mayıs Pazar günü sandık başına gitmeye hazırlanan Yunanistan'da, yeniden aday olan Başbakan Kiryakos Miçotakis 'net bir zafer' beklediğini söylüyor. MİÇOTAKİS TÜRKİYE SINIRINA ÖRECEĞİ DUVAR İÇİN AB'DEN FİNANSMAN İSTİYOR
Ülkede yapılan anketler de Miçotakis'i rakibi Aleksis Çipras'ın 6 puan önünde gösteriyor ama Miçotakis'in muhafazakar çizgideki Yeni Demokrasi partisinin mecliste salt çoğunluğu elde edip edemeyeceği hala büyük bir soru işareti.
Yunanistan seçimlerini mercek altına alan ABD merkezli Politico dergisi, Miçotakis'in seçim
vaadi olan 'Türkiye ile olan kara sınırının tamamına duvar örme sözü'
ne dikkat çekti ve "Yunanistan Başbakan Kiryakos Miçotakis, 2026 yılına kadar çitleri Yunanistan'ın Türkiye ile olan 192 kilometrelik sınırının neredeyse tamamını kapsayacak şekilde uzatma sözü verdi. Yunan Başbakan ayrıca Avrupa Birliği sınırının korunması maliyetini tek başına ülkesinin karşılamaması gerektiğini savunarak AB'nin finansman sağlamasını istedi"
ifadelerini kullandı.MİÇOTAKİS'A TRUMP BENZETMESİ
Bir duvar inşa etme ve bunun bedelini başkasına ödetme taahhüdünün tanıdık geldiğini vurgulayan dergi Miçotakis'i Meksika sınırına duvar örme sözü veren eski ABD başkanı Donald Trump'a benzetti.
Yunan başbakana yapılan bu benzetme aslında çok da yeni değil, Miçotakis geçtiğimiz ay Almanya'nın en büyük gazetelerinden biri olan Bild'e verdiği röportajda yine aynı benzetme ile karşı karşıya kalmış ve "Kalın sarı saçlarım yok, bu yüzden karşılaştırmanın çok uygun olduğunu düşünmüyorum"
demişti.ÇİPRAS: ÇİTLER KİMSEYİ KURTARMAZ
Miçotakis her fırsatta Türkiye sınırına öreceği duvarın yasadışı göçmenlerin Yunanistan'a girişini önlemek için gerekli olduğunu vurgulasa da görünen o ki herkes onunla aynı fikirde değil.
Miçotakis'in rakibi Syriza Partisi lideri Alexis Çipras geçtiğimiz günlerde Skai televizyonunda yaptığı bir açıklamada sınıra örülecek çitlerin kimseyi kurtarmayacağını vurgulayarak "Son derece karmaşık göç ve mülteci sorunu çitlerle çözülebilseydi Avrupa bununla zaten ilgilenirdi. Trump da Meksika'da da aynı şeyi söylüyordu ancak çitler kimseyi kurtarmıyor"
ifadelerini kullandı.TEPKİ ÇEKEN 'GERİ İTME' POLİTİKASI
Politico dergisi Yunanistan'ın 'geri itme politikasının' hem insan hakları örgütleri hem de Avrupa Parlamentosu tarafından eleştirildiğine dikkat çekti ve "Yunan seçmenler Pazar günü, Türkiye ile sınır duvarını uzatarak ülkenin göç konusundaki çizgisini sertleştirmeye mi gidecek yoksa konuyla ilgili daha yumuşak bir duruş benimseyenSyriza partisini mi seçmeye karar verecek?
" sorusunu sordu.212 KİLOMETRE KARAR SINIRI VAR
Türkiye ile Yunanistan arasında 212 kilometre kara sınırı bulunuyor. Yunanistan 2012 yılında mültecilerin geçişini önlemek için sınıra 3 metre yüksekliğinde ve 12,5 kilometre uzunluğunda metal duvar inşa edilmesine karar vermişti.
Duvar projesi 2020 yılında Afganistan'dan gelen göçmenlere karşı 27 km uzunluğunda yeni çelik duvarın inşaatı ile devam etti.
Günümüzde 37,5 kilometre boyunca uzanan duvarın Yunanistan tarafında aktif sınır ekipleri yer alıyor.ZORLU BİR SEÇİM OLACAK
Ölümcül bir tren kazası sonrası 440 bini ilk kez oy kullanacak öfkeli bir genç seçmen grubu ile seçime giden Yunanistan'a seçimlerin ikinci tura kalması ön görülüyor.
Uzmanlara göre Yunanistan'da ikinci tur seçimlerde de tek partili iktidar ya da koalisyon hükümeti zor görünüyor. Hatta Atina’da eylül ayında üçüncü seçimlere gidilebileceği bile konuşuluyor.