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Dünya bu kareleri konuşuyor: Sır gibi saklanıyordu... Putin'in gizli sığınağının görüntüleri sızdı!

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#Rusya#Putin#Dünya
Dünya bu kareleri konuşuyor: Sır gibi saklanıyordu... Putinin gizli sığınağının görüntüleri sızdı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 19, 2023 10:27

Ukrayna'daki savaş son sürat devam ederken Rusya'dan gelen görüntüler dünyanın gündemine adeta bomba gibi düştü. Rus lider Putin'in Karadeniz'deki sarayındaki gizli sığınak sızdı. Yayınlanan belgelerle Rusya'nın sır gibi sakladığı sığınağın tüm detayları deşifre oldu.

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Rusya Devlet Başkanı Putin'in Geçtiğimiz yılın Şubat ayında verdiği emir ile başlayan kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken, Rusya güne sızıntı haberi ile uyandı.

Rus liderin Karadeniz'deki konutunun gizli planları yayınlandı.

Dünya bu kareleri konuşuyor: Sır gibi saklanıyordu... Putinin gizli sığınağının görüntüleri sızdı

Söz konusu sızıntı dünyada birinci haber olurken ABD merkezli Business Insider, malikanenin altında çift tünelli bir sığınak olduğunu yazdı.

Haberde söz konusu sığınakta haftalarca dışarı çıkmadan hayatta kalmaya imkân veren koşulların olduğu bilgisine de yer verildi.

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İngiliz Daily Mail bu gelişmeyi 'Putin'in Karadeniz'deki sığınağı ortaya çıktı' başlığı ile okurlarına servis etti ve 'planlar, yerin derinliklerinde uzanan bir çift güçlendirilmiş tüneli ortaya koyuyor' dedi.

Dünya bu kareleri konuşuyor: Sır gibi saklanıyordu... Putinin gizli sığınağının görüntüleri sızdı

Hapisteki Rus muhalefet figürü Alexei Navalny tarafından kurulan Yolsuzlukla Mücadele Vakfı tarafından ortaya çıkarılan şemalar, yapının derinlerine gömülü gizli tünellerden oluşan karmaşık bir ağı ve ayrıca pek çok kişiyi haftalarca destekleyebilecek iki hayatta kalma ve kaçış tünelini gösteriyor.

TÜM BÖLGE KORUMA ALTINDA

Daily Mail'in haberine göre, her iki tünel için çıkış kapakları yayınlanan fotoğraflarda net bir şekilde görülüyor.

Daha yakından incelendiğinde, planlar, tünellerin yolcularını herhangi bir felaketten korumak için tasarlandığını gösteriyor.

Dünya bu kareleri konuşuyor: Sır gibi saklanıyordu... Putinin gizli sığınağının görüntüleri sızdı

Planların ek açıklamaları, tünellerin kalın beton katmanları ve nem geçirmez malzemelerle kaplandığını, birden fazla havalandırma ve filtreleme şaftı ve hatta kendi elektrik beslemesi olduğunu gösteriyor.

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Söz konusu konut Rusya'nın FSB güvenlik servisine ait yaklaşık 17 bin dönümlük bir arazi ile çevrili olup, onu meraklı gözlerden koruyan uçuşa ve tekneye yasak bölgeler bulunuyor.

Aynı habere göre, Rus liderin saraya kolay ulaşımını sağlamak için bir yat limanı ve helikopter pistlerinin yanı sıra Putin'in en sevdiği ulaşım yöntemi olduğu söylenen bir demiryolu inşa edildi.

Dünya bu kareleri konuşuyor: Sır gibi saklanıyordu... Putinin gizli sığınağının görüntüleri sızdı

Saray, Rusya'nın Krasnodar Bölgesi, Gelendzhik yakınlarındaki Karadeniz kıyısında bulunan devasa bir kompleksin içersinde yer alıyor.

İngiliz basını sarayın Kraliyet Ailesi'ne ev sahipliği yapan Buckingham Sarayı'ndan daha büyük olduğunu ve değerinin 1 milyar sterlinden fazla olduğunu yazıyor.

 

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#Rusya#Putin#Dünya

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