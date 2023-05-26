Türkiye manşetlerden düşmüyor... New York Times'tan itiraf gibi analiz! BBC'den dikkat çeken Erdoğan yorumu

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13. Cumhurbaşkanı’nın kim olacağını belirleyecek Seçim nefes nefese bir yarışa sahne oldu.

28 Mayıs'ta bir kez daha sandık başına gidecek Türkiye'yi yakından takip eden Dünya basını gelişmeleri anbean okurları ve izleyicileri ile paylaşıyor.

'İkinci tur seçimin Türkiye'nin geleceğini nasıl şekillendireceği tüm dünyada izlenecek' diyen New York Times (NYT) 'Türkiye'nin İkinci Tur Seçiminde Neler Beklenmeli?' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

'ERDOĞAN İLK TURDA ÖNE GEÇTİ'

ABD'li gazete haberinde İstanbul büro şefi Ben Hubbard'ın 'Çoğu insan Erdoğan'ın kazanacağı varsayımıyla hareket ediyor' sözüne yer verdi ve 'Erdoğan ilk turda öne geçti, önemli bir destek aldı' dedi.

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'Erdoğan'ın zaferi Türkiye'nin Dünya sahnesindeki rolünü nasıl etkiler?' sorusunu soran NYT Batı'nın bir bölümünde bir Erdoğan karşıtlığı olduğunu itiraf etti ve şu değerlendirmede bulundu;

'Uluslararası alanda, ABD'de ve Avrupa'da onun yenildiğini görmeyi çok isteyen birçok lider ve politikacı vardı. Açıkça söylemediler.'

Erdoğan'ın Putin ile iyi ilişkilere sahip olduğuna dikkat çeken ABD'li gazete 'Erdoğan, Ukrayna'nın işgalinden sonra Rusya'ya yönelik yaptırımlara katılmayı reddetti ve bunun yerine Rusya ile ticari bağlarını genişletti' dedi.

NYT ayrıca Erdoğan'ın hem Putin hem de Zelenski ile görüşen ender liderlerden olduğunu yazdı.

Alman Frankfurter Rundschau 'Kılıçdaroğlu'nun başarısızlığı Erdoğan'ın zaferidir' başlığını attı ve Kılıçdaroğlu'nun sağ seçmeni ikna etmek için söylem değiştirdiğini yazdı.

Alman gazete bu hamlenin HDP tabanından gelen destekte bir düşüşe neden olabileceğinin altını çizdi.

Foreign Policy 'Türkiye'nin yüzüncü yılı yaklaşırken, kurucu laiklik artık moda olmayabilir ama milliyetçilik moda' değerlendirmesinde bulundu.

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'ERDOĞAN EN GÜÇLÜ FAVORİ KONUMUNDA'

'Türk lider, kayda değer bir geri dönüşle şu anda en güçlü favori konumunda' diyen Euronews birinci turun ardından Kılıçdaroğlu'nun politika değişikliğine gittiğini belirtti ve 'milliyetçi kartı oynamak yeterli olmayabilir veya ters tepebilir' dedi.

BBC: KALABALIĞI ORKESTRA ŞEFİ GİBİ YÖNETİYOR

'Yirmi yıl iktidarda kaldıktan ve bir düzineden fazla seçimden sonra, Türk lider nasıl çalışılacağını biliyor' diyen BBC, Erdoğan'ın kalabalığı bir ortekstra şefi gibi kontrol ettiğini yazdı.

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İkinci turun favorisinin Erdoğan olduğunu yazan'Kılıçdaroğlu, ulusal oyların yalnızca %44,9'unu alarak beklentilerin altında performans gösterdi' dedi.

Cumhur İttifarkı'nın meclis çoğunluğunu elde ettiğini yazan Voice of America Erdoğan'ın ikinci tura sayılı gün kala yarışı önde götürdüğünü yazdı.

'MİLYONLARCA DEPREMZEDE BEKLENTİLERE MEYDAN OKUDU'

France 24 'Türkiye'deki deprem kurbanları ikinci tur öncesi Erdoğan'ın etrafında toplandı' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

İlk tur sonuçlarını değerlendiren Fransız haber kuruluşu 'Yıkılan bölgede milyonlarca insan beklentilere meydan okudu ve Türkiye'yi yirmi yıldır yöneten ve 14 Mayıs'ta Erdoğan'a oy verdi' dedi.