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Dünya
AA
Haber Giriş: 22.04.2021 - 05:13 | Son Güncelleme:

Türkiye-Katar savunma iş birliği güçleniyor

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Türkiye-Katar savunma iş birliği güçleniyor

Katar Genelkurmay Başkanı Ganim bin Şahin el-Ganim, Doha'da Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir ile savunma iş birliği konularını görüştü.

Katar Haber Ajansı'nın (QNA) haberine göre, Doha'yı ziyaret eden Demir, Ganim ile yaptığı görüşmede, Katar Silahlı Kuvvetleri ile Savunma Sanayi arasında iş birliğinin daha da güçlendirilmesi imkanlarını ele aldı.

Görüşmeye Katar Silahlı Kuvvetlerinden üst düzey subayların katıldığı belirtildi.

Katar'ın Türkiye'den aldığı savunma sanayi ürünleri arasında Bayraktar TB2 Silahlı İnsansız Hava Araçları, Eğitim Gemileri ve Yara Savunma Simülatörü geliyor.

Türkiye'den Katar’a, 2019-2020 yılları arasında 220 milyon dolardan fazla savunma ve havacılık sanayii ihracatı gerçekleştirildi. 2021 yılının ilk üç ayında gerçekleştirilen ihracat ise 18,1 milyon dolar tutarında.

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