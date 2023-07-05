Türkiye İmparator’un bronz başını istiyor

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Türkiye, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir müzede sergilenen, MS 145 - 211 yılları arasında yaşamış olan Roma İmparatoru Septimus Severus’un bronz başının iadesini istiyor. New York Metropolitan Müzesi’ne özel bir koleksiyonun parçası olarak ödünç verilen Roma İmparatoru’nun heykeli, mart ayında başı eksik bir şekilde Türkiye’ye geri gönderilmişti. Heykelin 1960’lı yıllarda yapılan kaçak kazı sırasında Burdur’daki Boubon antik kentinde bulunduğu ve yurtdışına kaçırıldığı tahmin ediliyor. Türk yetkililere göre, Severus’un kayıp başı, 50 yılı aşkın bir süredir Kopenhag’daki Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi’nde sergileniyor.

SEVERUS’UN HEYKELİ

Glyptotek Müzesi’nin koleksiyon direktörü Rune Frederiksen, Fransız AFP Ajansı’na yaptığı açıklamada “Bu iki şeyin birbirine ait olduğuna ikna olmadık” dedi. Danimarka’daki Türk diplomat Mehmet Bulut ise “Bronz heykel, Türkiye’deki Bubon’dan geliyor. İade edilmesini istiyoruz” dedi. Bulut, müzeyle görüşmelerin başlatıldığını ancak talebin sonuçlanmasının zaman alacağını belirtti.