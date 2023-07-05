×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Türkiye İmparator’un bronz başını istiyor

Güncelleme Tarihi:

#Türkiye#Danimarka#Kopenhag
Türkiye İmparator’un bronz başını istiyor
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 05, 2023 07:00

Türkiye mart ayında ABD’nin iade ettiği Septimus Severus heykelinin kayıp başını Kopenhag’dan geri istiyor.

Haberin Devamı

Türkiye, Danimarka’nın başkenti Kopenhag’daki bir müzede sergilenen, MS 145 - 211 yılları arasında yaşamış olan Roma İmparatoru Septimus Severus’un bronz başının iadesini istiyor. New York Metropolitan Müzesi’ne özel bir koleksiyonun parçası olarak ödünç verilen Roma İmparatoru’nun heykeli, mart ayında başı eksik bir şekilde Türkiye’ye geri gönderilmişti. Heykelin 1960’lı yıllarda yapılan kaçak kazı sırasında Burdur’daki Boubon antik kentinde bulunduğu ve yurtdışına kaçırıldığı tahmin ediliyor. Türk yetkililere göre, Severus’un kayıp başı, 50 yılı aşkın bir süredir Kopenhag’daki Ny Carlsberg Glyptotek Müzesi’nde sergileniyor.

SEVERUS’UN HEYKELİ

Glyptotek Müzesi’nin koleksiyon direktörü Rune Frederiksen, Fransız AFP Ajansı’na yaptığı açıklamada “Bu iki şeyin birbirine ait olduğuna ikna olmadık” dedi. Danimarka’daki Türk diplomat Mehmet Bulut ise “Bronz heykel, Türkiye’deki Bubon’dan geliyor. İade edilmesini istiyoruz” dedi. Bulut, müzeyle görüşmelerin başlatıldığını ancak talebin sonuçlanmasının zaman alacağını belirtti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Türkiye#Danimarka#Kopenhag

BAKMADAN GEÇME!

İnsanların yüzde 40ı hap yutamama sorunu yaşıyor Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

İnsanların yüzde 40'ı hap yutamama sorunu yaşıyor! Çoğu kişi aynı hatayı yapıyor.. İşte çözüm önerileri

#Sağlık
‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

‘Ağız, vücudun dünyaya açılan kapısıdır’ Kötü nefes problemi yaşayanların kurtarıcısı | 9 SORUDA DİL KAZIMA İŞLEMİ

#Diş Sağlığı
Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz

Dünyanın En İyi 50 Restoranı listesi açıklandı: Peru zirvenin sahibi oldu, Türkiye listede yer alamadı... Nerede hata yapıyoruz?

#Gurme