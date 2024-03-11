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Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı! İşte Atina'nın tek amacı...

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#Yunanistan#Türkiye#Alexandra Papadopoulou
Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı İşte Atinanın tek amacı...
Oluşturulma Tarihi: Mart 11, 2024 11:44

Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar bugün Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou'nun Ankara'da gerçekleştireceği zirve Yunan medyasında dikkat çekti. Gazeteler Yunanistan'ın öncelikli hedefinin olumlu atmosferi korumak olduğunu yazdı.

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Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar bugün Yunanistan Dışişleri Bakan Yardımcısı Büyükelçi Alexandra Papadopoulou Ankara'da bir araya gelecek. Kritik görüşmede ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel ve uluslararası gelişmeler de ele alınacak.

7 Aralık 2023'te Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Yunanistan ziyaretinde imzalanan Atina Bildirgesi'nin devamı niteliği taşıyan istişare toplantısı bugün Yunan medyasının en önemli gündem maddelerinden biri oldu.

Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı İşte Atinanın tek amacı...

HER İKİ TARAF DA İYİ ATMOSFERİ KORUMAYA ÇALIŞIYOR

In. gr diplomatik kaynaklara dayandırdığı haberinde, kritik toplantının Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken ile yaptığı görüşmelerden hemen sonra gerçekleştiğine dikkat çekti ve hem Ankara hem de Atina'nın iyi atmosferi korumaya çalıştığını yazdı.

Her iki taraf için de sakin sulardan uzaklaşmamanın birincil hedef olduğunu yazan haber sitesi liderler düzeyindeki kritik toplantının Mayıs ayında Ankara'da Kyriakos Miçotakis ve Cumhurbaşkanı Erdoğan arasında gerçekleşeceğini hatırlattı.

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YUNANİSTAN'IN TEK AMACI OLUMLU ATMOSFERİN TEYİDİ

To BHMA gazetesi ise Mayıs ayında Kyriakos Miçotakis'in Ankara ziyaretiyle tamamlanacak olan ikinci tur görüşmelerin ilk aşamasından beklentilerin şu anda düşük olduğunu yazdı. To BHMA bu aşamada Yunanistan'ın tek amacının iki ülke arasında oluşan olumlu atmosferin teyidi olduğunu vurguladı.

Türkiye ile Yunanistan arasında siyasi diyalog toplantısı İşte Atinanın tek amacı...

MASAYA GELEMEYECEK KONU

Ta Nea gazetesi Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın ABD temaslarının Yunanistan'da büyük bir ilgi ile takip edildiğini, Ankara'daki kritik zirvenin de bundan 3 gün sonra gerçekleştiğini yazdı.

Politik Diyalog sürecinin Yunanistan için kesinlikle pozitif bir adım olduğunu vurgulayan Ta Nea, "Görüşmede Aralık ayında Atina'da kaydedilen adımların ele alınması muhtemel. Her iki tarafı da ilgilendiren bir başka konu göçmen politikaları. Bakan yardımcıları düzeyinde gerçekleşecek toplantıda muhtemelen tartışılmayacak olan konu ise Ege ve Doğu Akdeniz'deki kıta sahanlığı" ifadelerini kullandı.

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#Yunanistan#Türkiye#Alexandra Papadopoulou

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