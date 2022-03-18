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Ukrayna savaşına çözüm için masaya oturan Kiev ve Moskova heyetlerinin barış anlaşması üzerinde ilerleme kaydettiği belirtilirken, “Türkiye garantör olsun” önerisi öne çıktı. İngiliz Financial Times gazetesinin aktardığı 15 maddelik plana göre, Ukrayna NATO’ya üyelik hedefinden vazgeçecek; karşılığında ABD, İngiltere veya Türkiye bu ülkenin güvenliğine garanti verecek. Garantörlük meselesini değerlendiren Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski’nin kıdemli danışmanı Mihail Podolyak da NATO’nun Avrupa’nın güvenliğine efektif katkı sunamadığına işaret ederek bir “Ukrayna modeli” önerdiklerini söyledi. Podolyak, Ukrayna topraklarının saldırıya uğraması halinde “kendi saflarında derhal ve yasal olarak savaşa girecek” garantörlük mekanizması önerdiklerini anlattı.

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KULEBA: TÜRKİYE DE OLMALI

15 maddelik plan iddiası dün Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu’nun Lviv’de Ukraynalı mevkidaşı Kuleba ile yaptığı basın toplantısında da gündeme geldi. Kuleba, 15 maddelik tasarının temelde Rusya’nın isteklerini içeren bir belge olduğunu belirtti. Metnin, Ukrayna’nın kabul ettiği maddeler şeklinde yorumlanmaması gerektiğinin altını çizen Kuleba, “Ukrayna, daha savaş başlamadan önce BM Güvenlik Konseyi daimi üyeleri (P-5), artı Türkiye ve Almanya’nın katılımıyla zirve toplantısının düzenlenmesi konusunda bir inisiyatif ortaya koydu. Dolayısıyla bu inisiyatifi geliştirerek, biz doğal olarak Türkiye’yi de garantör olmasını istediğimiz ülkeler arasında görüyoruz. Türkiye, Karadeniz bölgesinde istikrar dengesini sağlayan büyük bir otorite” şeklinde konuştu.

ÇAVUŞOĞLU: RUSYA SICAK BAKIYOR

Önceki gün Moskova’da temaslarda bulunan Bakan Mevlüt Çavuşoğlu ise Rusya’nın söz konusu garantörlük mekanizmasına sıcak baktığını belirtti. Gazetecilerin sorusu üzerine Mevlüt Çavuşoğlu, “Kolektif güvenlik anlaşması konusunda Ukrayna’nın bir teklifi oldu. P-5 artı Türkiye ve Almanya olarak. Dün Moskova’da yaptığım temaslarda Rusya’nın buna bir itirazının olmadığını, böyle bir teklifi kabul edebileceklerini gördüm” dedi.

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Lviv’de Kırım Tatarlarıyla da bir araya gelen Bakan Çavuşoğlu, “Soydaşlarımızın güvenlik ve refahı için desteklerimiz sürecek” dedi.

ÇAVUŞOĞLU İKİ ZİYARETİ YORUMLADI:

ATEŞKES UMUDUMUZ BİRAZ ARTMIŞTIR

BAKAN Çavuşoğlu, geçen hafta Antalya’da bir araya getirdiği Rus ve Ukraynalı mevkidaşları Lavrov ve Kuleba’yı bir kez daha Antalya’da bir araya getirmekten memnuniyet duyulacağını, ancak artık liderler düzeyinde bir görüşmenin gerekliliğine vurgu yaptı. Çavuşoğlu, “Liderler düzeyindeki bir toplantıya da ev sahipliği yapmak istediğimizi daha önce de belirtmiştik. Bu iki ziyaretim neticesinde, tabii savaşlarla ilgili kesin bir şey söylemek zor olur ama ateşkes umudumuz biraz daha artmıştır” dedi.

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LİDERLERİ DE AĞIRLARIZ

Ukrayna’da önemli olanın iki tarafın, devletin ya da hükümetlerinin yanı sıra halkının da kabul edebileceği bir mutabakata varılması olduğunu söyleyen Çavuşoğlu, “Bu konularda yakınlaşma olduğunu gördüğümüz konularda bir anlaşma zemini olursa iki liderin bir araya gelme olasılığı var. Ukrayna tarafı, Sayın (Ukrayna lideri) Zelenski başından beri bunu da söylüyor. Türkiye’de (Rusya lideri) Putin ile bir araya gelmek istediğini de söylemişti. Biz Putin’le de temasımızı sürdürüyoruz. Dün (önceki gün) Moskova’da da söyledik, böyle bir toplantıya memnuniyetle ev sahipliği yapmak isteriz” şeklinde konuştu.

KİEV: BULUŞABİLİRLER

Öte yandan Zelenski’nin danışmanlarından ve Rusya ile müzakerelerde Kiev’i temsil eden Mihail Podolyak, “Rusya ile Ukrayna arasında barış anlaşmasına varılması birkaç günden 2 haftaya kadar zaman alabilir. Anlaşma hazırlandıktan sonra muhtemelen önümüzdeki haftalarda Putin ile Zelenski arasında bir görüşme gerçekleşebilir. Liderlerin buluşma yeri Rusya dışında herhangi bir yer olabilir” açıklamasını yaptı.

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TEMENNİMİZ ATEŞKES

Lviv’deki basın toplantısında Çavuşoğlu ve Kuleba’nın açıklamalarında Mariupol’deki durum ayrı bir yer tuttu. İki haftadır abluka altındaki kentte insani durum ağırlaşırken Çavuşoğlu, sivillerin buradan tahliyesinin aciliyet olduğunu söyledi. “Temennimiz, önce Mariupol’de acil bir insani ateşkesin sağlanması sonra da tüm Ukrayna’da savaşın sona ermesi ve ateşkesin kalıcı bir şekilde tesis edilmesi, anlaşma ve barış yolunda diplomasiye fırsat verilmesi” değerlendirmesinde bulundu. Mariupol’de bulunan vatandaşların bir kısmı dün özel araçlarıyla şehirden ayrıldı. Şehirde kalan Türk vatandaşlarının sayısı 57.