Türkiye depremi dünyada manşet... İngiliz gazete böyle duyurdu: Her 2 kişiden 1'i bu kentte öldü!

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

İngiliz Daily Mail gazetesi Hatay Belediye Başkanı Lütfü Ateş'in sözlerini okurlarına aktardı.

Gazete, Ateş'in Hatay'da 21 bin kişinin hayatını kaybettiğini duyurduğunun altını çizdi. Haberde 'Ateş, 21 binden kişinin güneydoğu ilinde öldüğünü doğruladı' denildi.

Daily Mail, Türkiye'deki toplam vefat sayısının 41 bine yaklaştığı bilgisinin altını çizdi ve bu açıklama ışığında 'Bu rakam tüm Türkiye genelinde ölenlerin yarısından fazlası' dedi.

ABD Dışişleri Bakanı Blinken'ın Türkiye ziyaretine haberinde yer veren Alman DW, ABD'li bakanın daha fazla yardım sözü verdiğini yazdı.

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Washington Post 'Blinken, Türkiye deprem bölgesini gezdi, 100 milyon dolar daha yardım açıkladı' başlıklı haberinde ABD'li bakanın bu hamlesi için 'destek jesti' değerlendirmesinde bulunuldu.

CNN International 'Türkiye, depremzedeler için kurtarma çalışmalarının çoğunu durdurdu' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Resmi açıklamaya haberinde yer veren BBC de kurtarma çalışmalarının iki alan dışında sona erdiğini yazdı.

Blinken'in Türk mevkidaşı Çavuşoğlu ile deprem bölgesini helikopter ile gezdiğini aktaran NPR, ABD'li bakanın desteğin uzun soluklu olacağını belirttiğini aktardı.

New York Post, depremde hayatını kaybeden Ganalu futbolcu Atsu'nun naaşının ülkesine gönderildiği bilgisini okurları ile paylaştı.

Katar merkezli Al Jazeera, 'Depremlerin yol açtığı muazzam insan acısı arasında hayvanlar da büyük ölçüde etkilendi' dedi.

Yunan Ta Nea depremin yol açtığı yıkımı felaketten önce ve sonra çekilen kareleri yayınlayarak gözler önüne serdi.