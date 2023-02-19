Türkiye depremi dünyada manşet... BBC 'rahatlama ve gözyaşı' başlığı ile duyurdu: Günler sonra buluştular

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Dünyanın gözü kulağı günlerdir deprem bölgesinden gelecek haberlerde.

İngiliz BBC Şeyma Yapar'ın binlerce kilometrelik yolcuğunu yazdı. İngiltere'den Türkiye'ye dönen Yapar'ın depremzede anne babasını ile bir araya geldiği anları okurları ile buluşturan BCC 'rahatlama ve gözyaşı' başlığını kullandı.

6 Şubat'ta meydana gelen faciada Şeyma Yapar'ın annesi ve babası, evlerinin duvarları çökünce kaçmayı başardı.

Manchester'da yaşayan kızları Şeyma BBC'ye 'Onları şahsen gördüğüm için çok rahatladım. Uzun süre sarılıp birlikte ağladık' dedi.

34 yaşındaki çocukluk arkadaşı depremde hayatını kaybeden Yapar, sözlerine şöyle devam etti;

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'Nasıl hissettiğimi tam olarak ifade edecek kelimeleri bulmak gerçekten zor. Onları gördüğüme çok sevindim ama gözlerindeki hüznü görebiliyordum.'

CNN International depremden günler sonra kızı ile buluşan Ahmet Ayyan ile konuştu. CNN Ayyan'ın Karısı ve oğlunun enkazdan sağ çıkamadığını yazdı.

Katar merkezli Al Jazeera 'Doktorlar, sağlık sistemini güçlendirmek için Türkiye'nin depremin vurduğu bölgelerine akın ediyor' dedi.

ABD merkezli USA Today Antakya'daki Kanatlı Apartmanı'nın enkazından biri çocuk 3 kişinin depremin 296. saatinde sağ çıkarıldığını yazdı.

Euronews, 'Suriye ve Türkiye'deki kurtarma ekipleri daha fazla depremzede bulmak için zamana karşı yarışıyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıktı.

Yunan Kathimerini gazetesi 'Erzin şehri depreme nasıl dayandı?' başlıklı haberinde 'Jeologlar, şehrin kayalık toprak altının bu duruma yardımcı olduğunu tahmin ediyor' ifadesine yer verdi.

CNN Yunanistan ise haberinde 'Zaman geçtikçe, ülkeyi vuran en kötü felaketlerden biri olan depremden sağ kalanları bulmak için umutlar azalırken, salgın korkuları artıyor' dedi.

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ABC News, Adıyamanlı Taha Erdem'in hikayesini okurları ile buluşturdu. 11. sınıf öğrencisi Taha Erdem, kurtulamayacağını düşündüğü için ‘son videom’ diye bir video çekmişti.

O görüntülere haberinde yer veren ABC News 'Türk genç 'son anları' filme aldı' başlığını attı.

ESPN günlerdir aranan Ganalı futbolcu Atsu'nun cansız bedenine ulaşışdığını yazdı.

Times of Israel depremin Türkiye ekonomisine maliyetinin 84 milyar dolar olduğunu yazdı.