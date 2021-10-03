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Türkiye, Atina ve Rumları uyardı

#Dışişleri Bakanlığı#Atina#Rum
Türkiye, Atina ve Rumları uyardı

Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan ve Güney Kıbrıs Rum Yönetimi’nin (GKRY) Doğu Akdeniz’de Türkiye ile KKTC’nin haklarını ihlal edecek şekilde faaliyetlere başlayacaklarını duyurmalarına yazılı bir açıklamayla sert tepki gösterdi.

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“Doğu Akdeniz’de geçtiğimiz yıllarda yaşanan gerginliklerin nedeni Yunanistan ve GKRY’nin maksimalist deniz yetki alanı iddiaları ve ülkemiz ile KKTC’nin Doğu Akdeniz’deki hak ve çıkarlarını yok sayan tek yanlı eylemleridir” ifadesine yer verilen açıklamada, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın AB’ye Doğu Akdeniz’de konferans toplanmasını teklif ettiği, KKTC’nin de hidrokarbon kaynakları ile ilgili GKRY’ye 13 Temmuz 2019’da ayrıntılı öneri yaptığı hatırlatıldı.

HAKLARIMIZI KORURUZ

Açıklamada şöyle dendi: “Bu öneriler masada iken Yunanistan ve GKRY’nin Doğu Akdeniz’de gerginliği arttırarak tahrikkâr faaliyetlerde bulunmaya teşebbüs ettiği görülmektedir. Yunanistan’ın son dönemde kıta sahanlığımızı ihlal girişimlerine ilaveten, GKRY de Malta bayraklı, İtalyan sahipli bir gemiyle 3 Ekim’den itibaren KKTC’nin haklarını ve ülkemizin kıta sahanlığını ihlal edecek şekilde bir araştırma yapacağını duyurmuştur. GKRY, kasımda da Ada’nın güneyinde yeni bir sondaja başlayacağını duyurmaktadır. Bu tek yanlı eylemler, Doğu Akdeniz’de gerginliği arttıracak, barış ve istikrarı tehdit edecektir. Ülkemiz hem kendi hem de KKTC’nin haklarını kararlılıkla korumaya devam edecektir.”

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#Dışişleri Bakanlığı#Atina#Rum