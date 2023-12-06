Türk-Yunan ilişkilerinde yeni sayfa... Erdoğan’dan 6 yıl sonra Atina’ya tarihi ziyaret

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Cumhurbaşkanı Erdoğan, yarın Türkiye ile Yunanistan Yüksek Düzeyli İşbirliği Konseyi (YDİK) toplantısının 5’incisine katılmak üzere 6 yıl aradan sonra Atina’ya gidecek. 4’üncüsü 2016 yılında İzmir’de düzenlenen mekanizmanın tekrar aktif edilmesi Türk-Yunan ilişkilerinde bir süredir esen olumlu havanın bir sonucu olarak yorumlanıyor.

ANLAŞMA BEKLENTİSİ

Erdoğan, önce Atina’daki ‘Proedriko Megaro’da (cumhurbaşkanlığı binası) Cumhurbaşkanı Katerina Sakellaropulu, ardından da bitişiğindeki ‘Megaro Maksimu’da (başbakanlık ofisi) Başbakan Kiriakos Miçotakis ile görüşecek. İki lider, basına açıklama yaptıktan sonra, yine başbakanlık ofisinde çalışma yemeği şeklinde geçecek YDİK toplantısına başkanlık edecek. Bakanlar ise YDİK toplantısı öncesi ayrı görüşmeler gerçekleştirecekler. YDİK çerçevesinde, bazı ikili anlaşmalar imzalanması ve ortak bir bildirinin yayınlanması bekleniyor.

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HEDEF SAKİNLİĞİN SÜRMESİ

Erdoğan’ın ziyareti ile ilgili Yunan hükümetinin beklentileriyle ilgili Devlet Bakanı Akis Skerços “Türkiye ile yeni bir sayfa açtık. Gerginlik, son yıllarda hiç olmadığı kadar azaldı. Hedef, sakin ortamın devam edebilmesi amacıyla Türkiye ile olabildiğince yeni bir güven ortamı yaratmak” değerlendirmesinde bulundu. Hükümet Sözcüsü Petros Marinakis ise “İki liderin bu çok önemli görüşmesi ve YDİK’in toplanması, diyalog ortamının tesisi amacıyla atılmış önemli bir adımdır. Anlaşmazlıklarımız malum. Ancak bu anlaşmazlıkların, krizler doğurmamasını istiyoruz” dedi.

KAZAN-KAZAN

Ankara’nın Atina zirvesinden beklentilerinin şifrelerini geçtiğimiz haftalarda Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamıştı. Kazan-kazan vurgusu yapan Cumhurbaşkanı Erdoğan, Birleşik Arap Emirlikleri dönüşü uçakta yaptığı açıklamada, “Bizim dış politika anlayışımız ‘hep ben kazanayım karşıdaki kaybetsin’ değildir. Biz ‘kazan-kazan’ anlayışı ile Atina’ya gideceğiz” demişti. Erdoğan ve Miçotakis’in ikili ilişkilerin yanı sıra bölgesel meseleleri de değerlendirmesi ön görülüyor. Gazze’deki gelişmeler ile Rusya-Ukrayna savaşı iki liderin ajandasında yer alıyor.

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ORTAK ARKEOLOJİK KAZI

Yüksek İşbirliği Konseyi toplantısına Yunan tarafından 11, Türk heyetinden ise 8 bakanın katılması bekleniyor. Dışişleri, savunma, ekonomi ve ticaret bakanlarının yanı sıra eğitim ve kültür bakanlarının da heyette yer alacağı aktarıldı. Ayrıca, Yunan basınına göre, Yunan ve Türk arkeologların hem Türkiye’de hem de Yunanistan’da ortak kazılar yapmasına yönelik bir öneri üzerinde duruluyor. Kazıların, klasik ve Helenistik dönemlere kıyasla “daha az politik” olan tarih öncesi döneme ilişkin yapılması bekleniyor. Ankara ve Atina ilişkilerinde Kahramanmaraş merkezli depremler ve Yunanistan’daki trajik tren kazasının ardından ılımlı bir tona geçmişti.

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YOĞUN GÜVENLİK ÖNLEMİ

Erdoğan ve beraberindeki heyetin Atina ziyareti nedeniyle, Yunan başkentinde olağanüstü güvenlik önlemleri uygulanacak. Ziyaret nedeniyle, 3 bin Yunan polisi görevlendirildi. Yunan Polis Teşkilatı, personelinin Erdoğan ziyaretine odaklanacağnı belirterek, yarın AEK ile Aris takımları arasında oynanması planan futbol maçının ertelenmesini istedi. Yunan Futbol Federasyonu, talebi kabul etti.