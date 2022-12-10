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Türk Youtuber'ın videosu ortalığı karıştırdı! İngiltere ve Hindistan'ın konuştuğu yapışık ikizler...

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#Hindistan#Yapışık İkiz#Ruhi Çenet
Türk Youtuberın videosu ortalığı karıştırdı İngiltere ve Hindistanın konuştuğu yapışık ikizler...
Oluşturulma Tarihi: Aralık 10, 2022 11:58

Hindistan yaşayan yapışık ikizler Sohna ve Mohna Singh, Youtuber Ruhi Çenet'le yaptıkları söyleşide tek maaş aldıklarını söyleyince ortalık karıştı. Yapışık ikizlerin devlet kurumunda tek maaşla çalıştırılması sosyal medyanın en çok tartışılan konularından biri oldu.

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Youtube'da 6 milyonu aşkın abonesi olan, Türk Youtuber Ruhi Çenet'in yapışık ikizler Sohna ve Mohna Singh ile ilgili videosu Hindistan'ı karıştırdı. Videonun konu aldığı yapışık ikizler bugün İngiliz medyasında en çok tartışılan konularından biri oldu.

AİLELERİ DOĞDUĞUNDA TERK ETTİ

Şimdilerde Hindistan'ın Pencap bölgesinde yaşayan yapışık ikizler, Delhi şehrinde dünyaya geldiler. Doğumdan hemen sonra aileleri tarafından terk edilen ikizler ülkedeki bir dernek tarafından büyütüldü.

Türk Youtuberın videosu ortalığı karıştırdı İngiltere ve Hindistanın konuştuğu yapışık ikizler...

İKİ BACAK 4 KOL! AYNI MİDE VE KARACİĞERİ PAYLAŞIYORLAR

Aynı vücudu paylaşan Sohna ve Mohna kardeşler iki bacak ve 4 kola sahip. Vücudun sol bacağını Mohna, sağ bacağını ise diğer kardeşi Sohna kontrol ediyor. Yapışık ikizlerin mide ve karaciğeri ortakken kalpleri, akciğerleri ve beyinleri ayrı.

Türk Youtuberın videosu ortalığı karıştırdı İngiltere ve Hindistanın konuştuğu yapışık ikizler...

ELEKTRİK TEKNİSYENİ OLARAK İŞE BAŞLADILAR

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Bu yıl 19 yaşına giren genç kardeşler, eyaletin elektrik kurumunda işe başladılar.

12 saatlik vardiyalarla elektrik teknisyeni olarak çalışan kardeşler geçtiğimiz yıl Independent gazetesine yaptıkları açıklamada işlerinden çok memnun olduklarını belirterek "Yeteneğimizi fark ettikleri için Pencap hükümetine minnettarız" demişlerdi.

Ancak bu sene Türk Youtuber Ruhi Çenet ile röportaj yapan ikiz kardeşler, iki kişi olmalarına rağmen tek maaş aldıklarını ve ayda sadece 200 sterlin (Yaklaşık 4 bin 500 TL) kazandıklarını anlattı.

Türk Youtuberın videosu ortalığı karıştırdı İngiltere ve Hindistanın konuştuğu yapışık ikizler...

SOSYAL MEDYADA ÖFKE

Sohna ve Mohna'nın açıklamaları hem Hindistan'da hem sosyal medyada tartışmalara neden oldu. İnsanlar kardeşlerin bir maaşı paylaştığını öğrenince öfkelerini sosyal medyada dile getirdiler.

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Yorumculardan birisi 'Kimlikleri ayrıysa, maaşlarının da ayrı olması gerekir' dedi, bir diğer ise 'İki kişiye tek maaş, çok adaletsiz. Bu beni gerçekten kızdıryor' yorumunda bulundu.

Kardeşlerin yaşadıkları her şeye rağmen verdikleri yaşam mücadelesini taktir eden başka bir kullanıcı, 'Normal insanların her şeyden şikayet ettiğini görüyoruz. Siz hepimiz için ilham kaynağısınız" dedi.

Türk Youtuberın videosu ortalığı karıştırdı İngiltere ve Hindistanın konuştuğu yapışık ikizler...

İNGİLİZ MEDYASI GENİŞ YER AYIRDI

Yapışık ikizlerin hikayesi sosyal medyayı aştı ve İngiliz basınında kendine geniş yer buldu.

AYNI KIZLA EVLENMEK İSTİYORLAR

Sohna ve Mohna Ruhi Çenet ile yaptıkları söyleşide yaşamlarına dair dikkat çeken detayları da paylaştılar.

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25 yaşından sonra aynı kızla evlenmek istediğini anlatan kardeşler daha önce de aynı kıza aşık olduklarını ve sürekli birlikte oldukları için aralarında bir kıskançlığa gerek olmadığını söylediler.

Türk Youtuberın videosu ortalığı karıştırdı İngiltere ve Hindistanın konuştuğu yapışık ikizler...

BİRİ HAYATINI KAYBEDERSE DİĞERİ DE ÖLÜR

Vücutlarını gibi kaderleri de birbirine bağlanan kardeşler aynı kan dolaşımı sistemine sahip. Yani yedikleri yemekler bile birbirlerini etkiliyor.

İkizlerden birinin hayatını kaybetmesi durumunda diğerinin yaşaması beklenmiyor. Zaten ikiz kardeşler bu nedenle ameliyatla birbirlerinden ayrılmamıştı. 

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#Hindistan#Yapışık İkiz#Ruhi Çenet

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