Doktorlar hamilelik krampları dedi, kanser çıktı! İşte ilk belirtiler...

İngiltere'nin Romford bölgesinde yaşayan,29 yaşındaki kadın ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu.



Ancak hamileliğin başında yaşamaya başladığı sıkıntılar giderek artmaya başladı, doğumdan sadece bir hafta sonra aldığı teşhisle hayatı tamamen altı üst oldu.



SÜREKLİ SIRIT VE BAŞI AĞRIYORDU, ÖKSÜRÜK NÖBETLERİ BAŞLAMIŞTI



Adının Mazeda Aktar olduğu öğrenilen kadın, bir şeylerin ters gittiğini ilk olarak Nisan ayında henüz birkaç aylık hamileyken fark etti.



Genç kadının sürekli sırtı ağrıyordu, bunun yanı sıra dayanılmaz baş ağrıları başlamıştı ve öksürük nöbetleri geçiriyordu.



Yaşadığı sorunların artması nedeni ile endişelenen kadın defalarca kez acil servise gitti. Ancak yetkililer her seferinde yaşadığı sorunların hamilelikle alakalı olduğunu söyleyip onu eve geri gönderdiler.Baş ağrılarının sebebinin migren olduğunu düşünen doktorlar kadına kullanabileceği ilaçlar verip, iğne yaptılar.Ancak daha sonra sırt ağrıları şiddetlendi ve pelvik ağrıları başladı. Doktorlar bunların da hamilelik krampı olduğunu öne sürdü.Ağrıları dayanılmaz bir hale gelen kadın, sonunda bir nöroloğa sevk edildiğinde Ağustos ayı gelmişti. Eylül ayının ilk haftasında Mazeda MRI taramasına alındı. Doktorlar sonuçlara baktıktan sonra kadına biyopsi yapılmasına karar verdi.Bu arada her iki gözünde de yüzde 70 görme kaybı yaşayan kadın bir göz hastanesine sevk edildi.Talihsiz kadınına yapılan tetkiklerin sonucu doğum yapmasından sadece bir hafta sonra belli oldu. Mazeda 4. derece akciğer kanseriydi.Ne yazık ki kanser çoktan beynine, kemiklerine ve gözlerine yayılmıştı.29 yaşındaki kadının ailesi şimdi klinik ihmal nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyor.Mazeda'nın abisi kardeşinin uzman bir doktora yönlendirilmesinin aylar aldığını belirtti ve bir doktorun kendilerinden hata yaptığını söyleyerek özür dilediğini iddia etti.NHS Baş Tıbbi Sorumlusu Mamta Shetty Vaidya ihmal iddialarına ilişkin yaptığı açıklamadaifadelerini kullandı.Şu an hastanede yatılı olarak bakım gören ve 10 seans radyoterapi alan kadının ailesi, Mazeda'nın tedavisine Japonya'da devam edebilmek için bir yardım kampanyası başlattı. Akciğer kanseri en yaygın ve ciddi kanser türlerinden biridir. Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 47.000 kişi bu teşhisi alıyor.Akciğer kanserine yakalanan kişilerin yüzde 10 ila yüzde 20'si hiç sigara içmemiştir.Akciğer kanseri olmuş kişilerin ileri aşamalarında şiddetli öksürük krizleri ortaya çıkabilir. Kişi uykusundan dahi öksürük krizine tutularak uyanabilir. Kanlı balgam görüldüğü takdirde en yakın hastaneye gidilmelidir.Halsizlik, akciğer kanserlerinin tamamında görülür. Son derece sinsi ve hızlı yayılan bir hastalık olduğu için hastalar, gündelik işlerini yapmakta dahi güçlük çekebilir. Yürürken ya da merdiven inip çıkarken soluk soluğa kalmak da en sık rastlanan semptomlar arasında yer alıyor.Göğüs kafesi ve kalp bölgesinin çevresinde şiddetli ağrılar duyulabilir. Bu ağrılar bazı hastalarda çok şiddetli hissedilirken, bazılarında çok daha düşük seviyededir.İştahsızlık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ani kilo kayıpları akciğer kanseri hastalarında yüzde doksan oranında görülen yaygın bir belirtidir. Doktorların önerdiği beslenme programlarına harfiyen uyulmalı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.