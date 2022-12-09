Doktorlar hamilelik krampları dedi, kanser çıktı! İşte ilk belirtiler...

Hurriyet.com.tr/DIŞ HABERLER
Oluşturulma Tarihi: Aralık 09, 2022 12:07
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Şiddetli baş ve sırt ağrısı çeken hamile bir kadına, acil servise her gittiğinde sorunlarının hamilelikle ilgili olduğu söylendi ve evine geri gönderildi. 29 yaşındaki genç kadın doğum yaptıktan sadece bir hafta sonra kanser teşhisi aldı. Şimdi ailesi ihmal nedeni ile yasal işlem başlatmaya hazırlanıyor. İşte İngiltere'nin konuştuğu olay...
İngiltere'nin Romford bölgesinde yaşayan,29 yaşındaki kadın ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu.HAMİLELİK KRAMPI DEYİP EVE GÖNDERDİLER
Ancak hamileliğin başında yaşamaya başladığı sıkıntılar giderek artmaya başladı, doğumdan sadece bir hafta sonra aldığı teşhisle hayatı tamamen altı üst oldu.
SÜREKLİ SIRIT VE BAŞI AĞRIYORDU, ÖKSÜRÜK NÖBETLERİ BAŞLAMIŞTI
Adının Mazeda Aktar olduğu öğrenilen kadın, bir şeylerin ters gittiğini ilk olarak Nisan ayında henüz birkaç aylık hamileyken fark etti.
Genç kadının sürekli sırtı ağrıyordu, bunun yanı sıra dayanılmaz baş ağrıları başlamıştı ve öksürük nöbetleri geçiriyordu.
Yaşadığı sorunların artması nedeni ile endişelenen kadın defalarca kez acil servise gitti. Ancak yetkililer her seferinde yaşadığı sorunların hamilelikle alakalı olduğunu söyleyip onu eve geri gönderdiler.
Baş ağrılarının sebebinin migren olduğunu düşünen doktorlar kadına kullanabileceği ilaçlar verip, iğne yaptılar.
Ancak daha sonra sırt ağrıları şiddetlendi ve pelvik ağrıları başladı. Doktorlar bunların da hamilelik krampı olduğunu öne sürdü.HER İKİ GÖZÜNDE YÜZDE 70 GÖRME KAYBI
Ağrıları dayanılmaz bir hale gelen kadın, sonunda bir nöroloğa sevk edildiğinde Ağustos ayı gelmişti. Eylül ayının ilk haftasında Mazeda MRI taramasına alındı. Doktorlar sonuçlara baktıktan sonra kadına biyopsi yapılmasına karar verdi.
Bu arada her iki gözünde de yüzde 70 görme kaybı yaşayan kadın bir göz hastanesine sevk edildi.DOĞUMDAN BİR HAFTA SONRA YIKICI TEŞHİS
Talihsiz kadınına yapılan tetkiklerin sonucu doğum yapmasından sadece bir hafta sonra belli oldu. Mazeda 4. derece akciğer kanseriydi.
Ne yazık ki kanser çoktan beynine, kemiklerine ve gözlerine yayılmıştı."DOKTOR 'HATA YAPTIK' DEYİP ÖZÜR DİLEDİ"
29 yaşındaki kadının ailesi şimdi klinik ihmal nedeniyle yasal işlem başlatmayı düşünüyor.
Mazeda'nın abisi kardeşinin uzman bir doktora yönlendirilmesinin aylar aldığını belirtti ve bir doktorun kendilerinden hata yaptığını söyleyerek özür dilediğini iddia etti.RESMİ AÇIKLAMA GELDİ: ÜZGÜNÜZ
NHS Baş Tıbbi Sorumlusu Mamta Shetty Vaidya ihmal iddialarına ilişkin yaptığı açıklamada “Mazeda'nın kanseri bu aşamaya geldiği için çok üzgünüz. Dersler alabilmek ve gelecekte diğer hastalara daha iyi yardımcı olabilmek için araştırmalarımızı sürdürüyoruz.”
ifadelerini kullandı.
Şu an hastanede yatılı olarak bakım gören ve 10 seans radyoterapi alan kadının ailesi, Mazeda'nın tedavisine Japonya'da devam edebilmek için bir yardım kampanyası başlattı.EN YAYGIN VE EN CİDDİ KANSER TÜRLERİNDEN BİRİAkciğer kanseri
en yaygın ve ciddi kanser türlerinden biridir. Birleşik Krallık'ta her yıl yaklaşık 47.000 kişi bu teşhisi alıyor.
Akciğer kanserine yakalanan kişilerin yüzde 10 ila yüzde 20'si hiç sigara içmemiştir. Akciğer Kanserinin Sık Görülen Belirtileri
1- Şiddetli öksürük nöbetleri:
Akciğer kanseri olmuş kişilerin ileri aşamalarında şiddetli öksürük krizleri ortaya çıkabilir. Kişi uykusundan dahi öksürük krizine tutularak uyanabilir. Kanlı balgam görüldüğü takdirde en yakın hastaneye gidilmelidir.2- Halsizlik:
Halsizlik, akciğer kanserlerinin tamamında görülür. Son derece sinsi ve hızlı yayılan bir hastalık olduğu için hastalar, gündelik işlerini yapmakta dahi güçlük çekebilir. Yürürken ya da merdiven inip çıkarken soluk soluğa kalmak da en sık rastlanan semptomlar arasında yer alıyor.3- Ciğerlerde ağrı:
Göğüs kafesi ve kalp bölgesinin çevresinde şiddetli ağrılar duyulabilir. Bu ağrılar bazı hastalarda çok şiddetli hissedilirken, bazılarında çok daha düşük seviyededir.4- İştahsızlık:
İştahsızlık ve buna bağlı olarak ortaya çıkan ani kilo kayıpları akciğer kanseri hastalarında yüzde doksan oranında görülen yaygın bir belirtidir. Doktorların önerdiği beslenme programlarına harfiyen uyulmalı ve dengeli beslenmeye özen gösterilmelidir.