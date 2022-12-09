Doktorlar hamilelik krampları dedi, kanser çıktı! İşte ilk belirtiler...

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İngiltere'nin Romford bölgesinde yaşayan,29 yaşındaki kadın ikinci çocuğunu kucağına almak için gün sayıyordu.



Ancak hamileliğin başında yaşamaya başladığı sıkıntılar giderek artmaya başladı, doğumdan sadece bir hafta sonra aldığı teşhisle hayatı tamamen altı üst oldu.



SÜREKLİ SIRIT VE BAŞI AĞRIYORDU, ÖKSÜRÜK NÖBETLERİ BAŞLAMIŞTI



Adının Mazeda Aktar olduğu öğrenilen kadın, bir şeylerin ters gittiğini ilk olarak Nisan ayında henüz birkaç aylık hamileyken fark etti.



Genç kadının sürekli sırtı ağrıyordu, bunun yanı sıra dayanılmaz baş ağrıları başlamıştı ve öksürük nöbetleri geçiriyordu.

