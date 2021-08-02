Türk işçi Almanya’daki patlamada öldü

Sarıkaya’nın ailesi tarafından yapılan açıklamada, Currenta şirketine ait kimya tesisinin katı atık yakma bölümünde patlama meydana geldiği hatırlatılarak, “Erdoğan Sarıkaya Almanya’nın Leverkusen şehrinde 27 Temmuz Salı günü meydana gelen patlamada vefat etmiştir.

Acımız büyük” ifadesi kullanıldı. Patlamanın ardından kimya sıvı tankına müdahalede bulunan üç çalışandan biri olan Sarıkaya’nın cenazesi henüz ailesine teslim edilmedi. Tesislerde ustabaşı olarak görev yapan bir çocuk babası 46 yaşındaki Sarıkaya için cenaze namazının Duisburg DİTİB Merkez Camisi’nde kılınacağı öğrenildi.

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