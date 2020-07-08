Türk Hava Kuvvetleri'nden ‘tanker uçak’la Hafter’ci güçlere mesaj

Milli Savunma Bakanlığı, Libya ordusunun Hafter milislerinden aldığı ve Türk Silahlı Kuvvetleri’nin (TSK) orta menzilli MIM-23 Hawk tipi iki hava savunma sistemi konuşlandırdığı belirtilen Vatiyye Hava Üssü’nün pazar günü Birleşik Arap Emirliklerine (BAE) ait olduğu iddia edilen uçaklarca vurulmasının ardından ‘anlamlı mesaj’ içeren bir video yayınladı.

Bakanlık resmi Twitter hesabından, Türk Hava Kuvvetleri’ne ait bir F-16 savaş uçağına tanker uçaktan yakıt ikmali yapılırken çekilmiş video paylaştı. Paylaşımda, “Hava Kuvvetlerimiz bünyesinde görev yapan tanker uçaklarımız, havada yakıt ikmali desteği ile hava gücümüzü arttırarak muharip uçaklarımızın daha uzun süre ve uzak mesafelerde görev icra etmesini sağlıyor” notuna yer verildi.

‘MESAFE ENGEL DEĞİL’

Milli Savunma Bakanlığı’nın bu mesajı askeri kulislerde, Vatiyye Üssü’nü vurduğu iddia edilen BAE’ye, “Mesafe bizim için engel değil. İstediğimiz anda Libya’ya kolayca ulaşıp, gerekeni yaparız” mesajı olarak değerlendirildi. Türk Hava Kuvvetleri’nin envanterinde 7 tanker uçağı ile 4 Havadan Erken İhbar ve Kontrol (AWACS) uçağı bulunuyor. Kandil Dağı ve daha ilerisi gibi uzun mesafeli hava harekâtlarında tanker uçak ile AWACS’lar kullanılıyor. Böylece F-16 savaş uçakları üslerine dönmeden tanker uçaktan yakıt alırken, AWACS’lar da hava harekâtını koordine edebiliyor.

Trablus hükümetinin kontrolündeki Vatiyye üssü cumartesi gecesi saldırıya uğramıştı. Milli Savunma Bakanlığı’nın Twitter hesabından paylaşılan videoda, mühimmat yüklü bir F-16’ya tanker uçaktan yakıt ikmali yapılıyor.

‘ÜSSÜ VURAN UÇAKLAR İLERİ TEKNOLOJİ ÜRÜNÜ’

Libya Savunma Bakan Yardımcısı Selahaddin Nemruş, başkent Trablus’un batısındaki Vatiyye Hava Üssü’ne cumartesi gecesi düzenlenen hava saldırısında kullanılan uçakların ‘ileri teknoloji’ olduğunu ve yabancı bir güç temin etmediği sürece ülkenin doğusundaki gayrimeşru güçlerin lideri Halife Hafter’in bunlara sahip olamayacağını belirtti. Söz konusu saldırının, Sirte ve El-Cufra kentlerinin kurtarılması yönünde itici bir güç olacağını dile getiren Nemruş, ülkedeki paralı yabancı askerlerin sayısının arttığını ve Sirte’deki El-Kardabiye Üssü’ne mühimmat ve asker taşıyan uçakların iniş yaptığını gözlemlediklerini aktardı. Libya-Türkiye ilişkilerine de değinen Nemruş, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar’ın Libya ziyaretinin, Türk hükümetinin Libya’daki meşru yönetime verdiği desteğin devam ettiğini gösteren açık bir mesaj olduğunu dile getirdi.