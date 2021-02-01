TÃ¼rk bilim insanÄ±ndan Ã§Ä±ÄŸÄ±r aÃ§acak baÅŸarÄ±: Mutasyonlu koronavirÃ¼sÃ¼ tespit eden kit geliÅŸtirdi

TÃ¼m dÃ¼nyanÄ±n kabusu haline gelen mutasyonlu koronavirÃ¼slerle ilgili sevindirici bir haber geldi. Bir TÃ¼rk bilim insanÄ± bu virÃ¼sleri tespit eden bir tanÄ± kiti geliÅŸtirdi.Â

Avusturyaâ€™ya 15 yÄ±l Ã¶nce yerleÅŸen ve Salzburg eyaletinde Procomcure BÄ±otech ÅŸirketi CEOâ€™su ve kurucusu olan Prof. Dr. Kamil Ã–nder, â€˜Mutasyonlu koronavirÃ¼sleriâ€™ tespit eden PCR test geliÅŸtirdi.

Avusturyaâ€™nÄ±n Salzburg eyaletinde Procomcure BÄ±otech ÅŸirketi CEOâ€™su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Ã–nder, â€˜Mutasyonlu koronavirÃ¼sleriâ€™ tespit eden PCR test geliÅŸtirdi.Â Ãœlkede Kovid-19â€™un Ä°ngiltere ve GÃ¼ney Afrika mutasyonlu vakalarÄ±n gÃ¶rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan Ã§alÄ±ÅŸma baÅŸlatan ÅŸirket, alÄ±nan 40 numunenin 3â€™Ã¼nde Ä°ngiltere mutasyonu B.1.17 tespit edildiÄŸini teyit etti.

DemirÃ¶ren Haber AjansÄ±'na (DHA) konuÅŸan Ã–nder, Ã¼rettiÄŸi mutasyonlu koronavirÃ¼sÃ¼ tespit eden kitin,Â ISO sertifikalÄ± ve klinik onaylÄ± (IVD-CE) olan ilk Ã¼rÃ¼n olduÄŸunu aÃ§Ä±kladÄ±.

YÃœZDE 70-90 ARASINDA SONUÃ‡Â

â€œAlÄ±nan numunenin bir kÄ±smÄ± Ã¶zellikle bu mutasyona dair analiz ediliyor" diyen Ã–nder,Â "SonuÃ§ 70-90 arasÄ±nda alÄ±nÄ±yor. TÃ¼m iÅŸlem dizileme olmadan, uygun Ã¼cretli ve Ã§ok hÄ±zlÄ± yapÄ±labiliyor. Bu sayede virÃ¼seÂ karÅŸÄ± bÃ¼yÃ¼k bir avantaj sunuyor" dedi.

TEST SETLERÄ° 6 EUROÂ

Procomcure BÄ±otech ÅŸirketi CEOâ€™su ve kurucusu Prof. Dr. Kamil Ã–nder,Â Thalgau'daki ÅŸirketin haftada 5 milyon PCR test Ã¼retebildiÄŸini ifade ederek, "Avusturya'da kullanÄ±lmaya baÅŸlandÄ±. Åžu anda bir test seti 6 Euro deÄŸerinde.Â Ancak fiyatÄ± Ã¼retim sayÄ±sÄ± ve teslimat kapsamÄ±na gÃ¶re farklÄ±lÄ±k gÃ¶sterebiliyor.Â Ar&GE'den Ã¼retime kadar yÃ¼zde 100 Avusturya menÅŸeilidir." ifadelerine yer verdi.





TÃœRKÄ°YE'DE SAÄžLIK BAKANLIÄžI Ä°LE BAÄžLANTIDAYIZ

Ã–nder, TÃ¼rkiye'de SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ± ile salgÄ±nÄ±n baÅŸÄ±ndan bu yana baÄŸlantÄ±da olduÄŸunu ifade ederek aÃ§Ä±klamalarÄ±nÄ± ÅŸu sÃ¶zlerle sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼: "Pandeminin ilk yÄ±lÄ± yani geÃ§en sene Ã§ok bÃ¼yÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ±mÄ±z oldu. Hatta SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zla da baÄŸlantÄ±ya geÃ§tiÄŸimiz oldu. TÃ¼rkiye'ye testler de verdik. BirkaÃ§ ÅŸirket ile beraber PCR testleri TÃ¼rkiye'ye ihraÃ§ ettiÄŸimiz ve orada kullandÄ±ÄŸÄ±mÄ±z oldu. Tabi bu her zaman dÃ¶rt dÃ¶rtlÃ¼k Ã§alÄ±ÅŸmadÄ±. Ã‡Ã¼nkÃ¼ bildiÄŸiniz gibi her Ã¼lkenin olduÄŸu gibi TÃ¼rkiye'nin de kendine gÃ¶reÂ kurallarÄ± var. Ä°thalat ve ihracat kurallarÄ±. Bilhassa Â tanÄ± kitlerinde Ã¶zel yasalar mevcuttur. Ve o nedenden dolayÄ± daÂ istediÄŸiniz zaman istediÄŸiniz kitiÂ ve testi kullanamazsÄ±nÄ±z. Â BÃ¶yle sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ±mÄ±z oluyor zaman zaman. TÃ¼rkiye iÃ§inde bulunan bir ÅŸirket deÄŸiliz tabii ki. Bunun etkisi var.Â AncakÂ orada ortak ÅŸirketlerimiz varÂ ve bunlarla beraber Ã§alÄ±ÅŸÄ±yoruz"

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