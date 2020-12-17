Türk aileye skandal sınır dışı

30 yılı aşkın süredir Almanya’nın Hessen eyaletindeki Sontra kentinde yaşayan yedi kişilik ailenin evine polisler, 4 Aralık gece saat 02.00’de kapıyı kırarak baskın yaptı. Hessische/Niedersaechsische Allgemeine gazetesinin (HNA) haberine göre, baba Mahmut Akyüz’e kelepçe vuran polisler, 7 kişilik Akyüz ailesini Frankfurt Havalimanı’na götürdü. Baba Mahmut Akyüz, anne Fatma Akyüz ve çocukları Ferdi (19), Bilal (18), Mesut (17), Sarah (15), Muhammed (13) buradan uçakla İstanbul’a gönderildi. HNA’ya verdiği demeçte Mahmut Akyüz, “Bize terörist muamelesi yapıldı” dedi.

Aile hakkında sınır dışı kararını veren Kassel Valiliği sözcüsü, ailenin Almanya’yı en geç ne zaman terk etmesi gerektiği konusunda bilgi sahibi olduğunu, ancak terk etmeyince zorla sınır dışı edildiğini söyledi. Ailenin sınır dışı sebebi ise açıklanmadı.