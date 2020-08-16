Türk aileye ‘Floyd’ şiddeti

Geçen cumartesi günü kızına ziyarete gelen kadın, aracını komşusunun garajının önüne park edince garaj sahibi de polisi arayarak şikâyette bulundu. Çekici aracı götüreceği sırada durumu fark eden kadının damadı polisle konuşup cezayı ödedi ve kayınvalidesinin aracının çekiciden indirilmesini sağladı.

Bu sırada ailenin 17 yaşındaki oğlu ile polis arasında bir tartışma başladı. Polisin çocuğu ittiği, ağabeyinin de ‘Kardeşimi rahat bırakın, dokunmayın’ diye polise tepki gösterirken iki kardeşin sert bir şekilde yere yatırılarak kelepçelendiği iddia edildi. Sert müdahaleye tepki gösteren babanın coplandığını, kendisinin de darbedildiğini öne süren anne F. G. kocasının hastaneden darp raporu aldığını polisleri dava edeceklerini söyledi. Darp olayına ilişkin ortaya çıkan görüntüler, ABD’de polisin sert müdahalesi sonucunda hayatını kaybeden George Floyd olayına ilişkin görüntüleri hatırlattı.