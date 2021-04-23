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Dünya
Haber Giriş: 23.04.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Türeci: Üçüncü doz aşı gerekli

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Türeci: Üçüncü doz aşı gerekli

BIONTECH’in kurucularından Özlem Türeci, koronavirüse karşı geliştirilen bağışıklığın zamanla azalmasının beklenen bir durum olduğunu belirterek üçüncü bir doz COVID-19 aşısının gerekli olacağını düşündüğünü söyledi.

Geçtiğimiz hafta Pfizer CEO’su Albert Bourla, salgınla mücadelede bağışıklığı arttırmak için aşıları tamamlanmış kişilere 6-12 ay içerisinde üçüncü doz aşı yapılabileceğini ve ilerleyen süreçte aşıların her yıl tekrarlanması gerekebileceğini öne sürmüştü. Bourla’yla hemfikir olduğunu belirten Türeci, “Virüse karşı geliştirilen bağışıklık tepkisinin zamanla azaldığını yeni enfekte olmuş kişilerde de görüyoruz, bu söz konusu aşılar olduğunda beklenen bir durum” değerlendirmesinde bulundu.

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