TSK’dan rejime önleme hamlesi

RUSYA destekli rejim güçlerinin M-4 ve M-5 karayollarının kesiştiği, stratejik açıdan büyük öneme sahip Serakib’i almasından sonra İdlib merkezine girişini önlemek için Türk Silahlı Kuvvetleri’nden (TSK) kritik adımlar geliyor. Bölgedeki askeri gözlem noktalarına askeri sevkıyatı sürdüren TSK, rejimin Serakib’den sonraki hedefi olan Sarmin kasabası ile İdlib merkezi arasındaki yolun tam ortasına tank ve diğer ağır silahların da bulunduğu kapsamlı bir kontrol noktası kurdu.

TAFTANAZ’DA DA KONUŞLANMA

Yerel kaynaklar TSK’nın önceki gün yine Sarmin yakınlarında olan ve küçük bir askeri havaalanına sahip Taftanaz bölgesinde de bir kontrol noktası kurduğunu bildirmişti. İdlib’e giriş yapan TSK konvoylarında yer alan tanklar ile diğer zırhlı araçlar ve çok namlulu roketatarların (ÇNRA) bir bölümünün Taftanaz ile Sarmin-İdlib yolu arasında kurulan kontrol noktalarına konuşlandığı belirtildi.

SARMİN DE VURULUYOR

Bölgedeki kaynaklar ayrıca, Rus savaş uçaklarının Serakib’i ele geçiren rejime ait kara unsurlarının Sarmin’e ilerleyişini sağlamak amacıyla dün erken saatlerden itibaren kasabayı yoğun şekilde bombaladığını, Sarmin üzerine varil bombaları atıldığını da öne sürdü. Bazı kaynaklar İdlib merkezinin de Rusya tarafından bombalandığını iddia ederken, hem Rusya’dan, hem de rejim güçlerinden Türk kontrol noktalarına yönelik olumsuz bir girişimin olmadığı bildirildi. Rejim güçlerinin İdlib merkezine 10 km uzaklıkta olduğu belirtiliyor. Esad birliklerinin Sarmin-İdlib arasındaki yol üzerinden İdlib merkezine doğru hareket etmesi halinde TSK unsurları ile karşılaşacağı ve bu durumda çatışma çıkması olasılığının yüksek olduğu savunuldu.

SINIRA SEVKIYAT SÜRDÜ

İdlib’de artan gerilim nedeniyle TSK’nın hem sınıra hem de sınır ötesine askeri sevkıyatları sürdü. Gaziantep’in Islahiye ilçesine Fırtına Obüs topları yollanırken İblib’deki gözlem noktalarına da 150 araçla komando ve mühimmat gönderildi.