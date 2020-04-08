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Dünya
Haber Giriş: 08.04.2020 - 07:00,Son Güncelleme:/

TSK da sıkı önlemler aldı

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TSK da sıkı önlemler aldı
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Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) unsurlarının özellikle İdlib’de halkla teması en aza indirilmiş durumda.

Türk askerinin Şii milislerle karşı karşıya gelmesi de söz konusu değil. Diğer bölgelerde ise halkla iletişimde sosyal mesafe kuralına dikkat ediliyor. Yetkililer, Suriye’deki birliklerde şu ana kadar pozitif vaka görülmediği bilgisini verdi. Suriye’nin kuzeyinde harekât alanlarına giriş ve çıkışlar 2. Ordu Komutanı’nın iznine bağlandı.

Zorunlu olmadıkça personel ve birlik hareketleri asgari seviyeye indirildi.

MALZEME DESTEĞİ

Bölgeye gönderilen doktor ve veterinerler konuyla ilgili yoğun şekilde farkındalık artırıcı eğitimler yaptı. Birliklere tabur sayısı kadar römorka monte konteyner banyo/tuvalet, seyyar banyo ve çamaşır üniteleri, ateş ölçerler, ilave motorlu/elektrikli pulvarizatör, hijyen paketleri, maske ve dezenfektanlar gönderildi.

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