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Dünya
DHA
Haber Giriş: 06.05.2020 - 09:40,Son Güncelleme:

Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret

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Trump’tan maske üretim tesisine 'maskesiz' ziyaret
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Koronavirüs salgınıyla mücadele konusunda halka ilginç tavsiyeleriyle gündemden düşmeyen ABD Başkanı Donald Trump Arizona'daki bir maske üretim tesisini ziyaret etti, ziyarette maske takmayan Trump'a sosyal medyadan tepki yağdı. Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren bir çok kişi "Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi. 

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınında merkez üssü haline gelen ABD'nin Başkanı Donald Trump'ın ABD’nin Arizona eyaletinde yer alan N95 maskeleri üreten Honeywell fabrikasına gerçekleştirdiği ziyareti sırasında maske takmaması tepkilere neden oldu.

Trump'ın maske takmamasına tepki gösteren bir çok kişi "Maske fabrikasını geziyorsun, maske takmıyorsun, neyi ispatlamaya çalışıyorsun" dedi.

Öte yandan ABD Başkan Yardımcısı Mike Pence de geçtiğimiz gün bir sağlık merkezi ziyareti sırasında maske takmamış ve ardından gelen eleştirilere yönelik “Maske takmam gerekliydi” itirafında bulunmuştu.

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