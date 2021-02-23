Trump’tan Kim’e ilginç teklif: Uçağımla seni Kore’ye bırakayım

İNGİLİZ BBC’nin haberine göre, eski ABD Başkanı Donald Trump, görevi esnasında ilişkileri yumuşatmaya çaba gösterdiği Kuzey Kore lideri Kim Jong-un ile Vietnam’daki görüşmesinin ardından Kuzey Kore liderini uçakla ülkesine bırakmayı teklif etti.

TEKLİFİ REDDETMİŞ

BBC’nin “Trump Takes On the World” isimli belgeselde konuşan eski Ulusal Güvenlik Danışmanı Yardımcısı Matthew Pottinger’e göre, Çin’den geçerek uzun bir tren yolculuğuyla Vietnam’a ulaşan Kim’in tekrar bu kadar uzun bir yolu gitmesini istemeyen Trump, “İstersen seni iki saatte eve bırakabilirim” teklifinde bulundu. Ancak uçak korkusu yüzünden trenle seyahat eden Kuzey Kore lideri bu teklifi reddetti. Belgeselde, eski Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton ise 2018’deki görüşmede Kuzey Kore liderinin ABD ile Güney Kore arasındaki askeri tatbikatlar konusunda şikayette bulunduğunu belirterek, Trump’ın buna cevaben, “Savaş oyunlarını iptal edeceğim. Onlara gerek yok, zaten çok pahalılar. Bu sizi mutlu edecek” dediğini aktardı.

TRUMP PARTİ KURARSA CUMHURİYETÇİLERİ BÖLER

Suffolk Üniversitesi ve USA Today haber sitesi tarafından yapılan ankete göre, eski ABD Başkanı Donald Trump’ın parti kurması, Cumhuriyetçi Parti’ye büyük bir zarar verebilir. Habere göre, Trump’ın parti kurması sonucunda Trump’a oy verenlerin yüzde 45’i Cumhuriyetçi Parti’den ayrılarak yeni partiye katılabileceklerini bildirdi. 2020’deki seçimlere katılarak Trump’a oy veren kişilerin yüzde 27’si ise Trump’ın yeni partisine oy vermeyeceğini ifade etti.