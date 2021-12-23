Trump'tan flaş kripto para açıklaması: Çok tehlikeli buluyorum!

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ABD'nin eski Başkanı Donald Trump dünya çapında büyük ilgili gören ve birçok yatırımcının kullandığı kripto paralarla ilgili flaş açıklamalarda bulundu.

ABD'nin Fox kanalına verdiği röportajda kripto para dünyası etrafında yaratılan heyecana katılmadığını belirten Trump "Benim için tek para birimi dolardır. diğerlerini istemiyorum." sözlerini kullandı.

Trump'ın bu sözlerinin eşi, eski First Lady Melania Trump'ın NFT satışı yapmaya başladığını açıklamasından hemen sonra sarf etmesi şaşkınlık yarattı..

Gelecekte kripto paralar yüzünden büyük çöküşler beklediğini açıklayan Trump, bunun daha önce gördüğümüz krizlere benzemeyeceği, önceki krizleri sollayacağını da sözlerine ekledi.

"Kripto paraları çok tehlikeli buluyorum. Ben her zaman güçlü ABD dolarından yanayım." diyen eski başkan “Kriptoyu hiçbir zaman sevmedim çünkü dolar sahibi olmayı seviyorum ve para biriminin dolar olması gerektiğini düşünüyorum. Bu sebeple kripto paraların hiçbir zaman büyük bir hayranı olmadım. Ancak bu piyasa git gide büyüyor ve kimse bu konuda bir şey yapmıyor." sözlerini kullandı.

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EŞİ NFT PİYASASINA GİRDİ

Öte yandan Donald Trump'ın eşi ve ABD'nin eski First Lady'si olan Melania Trump gözlerini NFT olarak satışa çıkarmaya hazırlanıyor. Haberi sosyal medya hesabından duyuran Melania elde edilecek gelirin nasıl kullanılacağını da açıkladı.

Eski First Lady, güzelliğiyle ünlü derin mavi gözlerini NFT haline getirerek satışa çıkarmaya hazırlanıyor.

Sosyal medya hesabından duruyu yapıp girişimini açıklayan Malania için hazırlanacak NFT'yi ünlü sanatçı Marc-Antoine Coulon yapacak.

NFT'nin Melania'nın 'kobalt mavisi' gözlerinin bir sulu boya çalışması olarak hazırlanacağı ve kripto piyasasında satışa çıkacağı belirtildi. NFT bir kripto para birimi olan Solana ile satın alınabilecek. 1 Solana 180 dolara tekabül ediyor.

Satıştan elde edilecek gelirin bir kısmının Melania Trump'ın başında olduğu ve zor durumdaki çocuklara yardım amacıyla kurulmuş olan vakfa bağışlanacak. Paranın geri kalanı için tasarlanan başka bir yardım kampanyası olup olmayacağı ise henüz bilinmiyor.