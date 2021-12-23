Son dakika... Kripto paralarda durgunluk! Bitcoin hareketsiz kaldı

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Kripto para birimleri durgun seyrine devam ediyor. Kasım ayında 69 bin dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan Bitcoin sonrasında sert düşüşe geçti. 10 Kasım’da 69 bin doları gören Bitcoin 46 bin dolar seviyesine kadar geriledi. Kısa sürede yüzde 33 oranında değer kaybına uğrayan Bitcoin’i diğer kripto para birimleri de izledi.

Küresel enflasyonun yüksek olması, Fed’in faiz artırımına gidecek olması, merkez bankalarının enflasyonu dizginlemek için hamlelerde bulunup faiz artırımı yöntemini seçmiş olmalarından dolayı kripto paralarda güç kaybı yaşanıyor.

Ayrıca yapılacak olan regülasyonların neler getireceği tam anlamıyla bilinmediği için kripto para dünyasında tedirginlik oluşmuş durumda.

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Bu gelişmeler ışığında Bitcoin güne 48 bin 947 dolardan başladı. Gün içinde en düşük 48 bin 86 doları gören Bitcoin en yüksek de 49 bin 135 dolara ulaştı. Saat 08:18 itibarıyla Bitcoin yüzde 1 düşüşle 48 bin 517 dolar seviyesinde işlem görüyor.

ETHEREUM DA GÜÇSÜZ HAREKET EDİYOR

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En değerli ikinci kripto para birimi olan Ethereum ise 4000 dolar sınırında denge bulmaya çalışıyor. Kasım ayında 4865 dolar ile tarihi yüksek seviyesine ulaşan Ethereum saat 08:18 itibarıyla yüzde 1.20 oranında düşüşle 3955 dolardan alıcı buluyor.

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ŞAKA COİNLERİNDE DE DURGUNLUK VAR

Şaka olarak ortaya çıkan sonrasında ise finansal değere ulaşan Dogecoin ve Shiba Inu de güçsüz seyredenler arasında yer alıyor. Dogecoin’i destekleyen dünyanın en zengin ismi Elon Musk son olarak Tesla’nın bazı ürünlerinin Dogecoin ile satışına başlanabileceğini duyurmuş ve yüzde 40’ın üzerinde yükseliş gerçekleşmişti. Ancak bu yükseliş hızlı şekilde geri geldi ve bugün Dogecoin yatay seyirle 0.17 dolar seviyesinde işlem görüyor.

Arzı çok yüksek olan ve büyük bölümünün yakılması gereken Shiba Inu ise kararsız seyrini sürdürüyor. Saat 08:18 itibarıyla Shiba Inu 0.00003485 dolar seviyesinde işlem görüyor.

EN ÇOK YÜKSELEN COTI VE NEAR

Kripto para birimleri arasında en çok yükselenler arasında COTI ve NEAR bulunuyor. COTI yüzde 35 oranında yükselişle 0.42 dolar, NEAR ise yüzde 31.5 oranında primle 12.70 dolardan alıcı buluyor.