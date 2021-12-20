Kripto paralarla ilgili kritik tahmin! 2022 için beklentiler...

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Kripto para piyasalarındaki olumsuz hava devam ediyor. Bitcoin hala Fed sonrası gördüğü 49 bin dolar seviyesine çıkamadı. Bitcoin bugün 46.567 dolardan işlem görüyor.

Ethereum ise 3.852 dolardan işlem görürken, BNB 521,40 dolar seviyesinde. Dördüncü sıradaki Tether 1 dolar ve beşinci sıradaki Solana ise 175,83 dolarda. En çok merak edilen coinlerden XRP 0,881287 dolar ve Cardano 1,23 dolar seviyesinde.

Gamestop'ın kabul etmeye başladığı çok konuşulan kripto para birimleri arasında yer alan Dogecoin 0,166629 dolar ve Shiba ise 0,00002969 dolar seviyesinde.

ÖNEMLİ KRİPTO PARA YORUMU

Bitcoin ve kripto fiyatları şahin bir Fed karşısında önemli bir baskı altına girerken, bir akademisyen, Bitcoin'in kendisi hayatta kalamayacak olsa bile, kripto para biriminin merkez bankaları altında "ateş yaktığını" söyledi.

Cornell Üniversitesi'nde uluslararası ticaret politikası kıdemli profesörü Eswar Prasad bu ay CNBC'ye verdiği demeçte, "Bitcoin'i sevmeyebilirsiniz, ancak sonuçta hepimize doğrudan veya dolaylı olarak fayda sağlayabilecek bir devrim başlattı" dedi.

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Bitcoin ve kripto para birimlerinin yatırımcıları, Wall Street ve teknoloji şirketleri arasında son yıllarda artan popülaritesi, Fed ve diğer büyük merkez bankalarını ulusal para birimlerini nasıl dijitalleştirebileceklerini keşfetmeye teşvik etti.

ÜNLÜ ŞİRKETİN CEO'SUNDAN BİTCOİN TAHMİNİ

Kripto borsası Kraken'in CEO'su Jesse Powell bir röportajda, “Yıl sonunda şimdiye kadar daha yüksek olacağımızı bekliyordum” dedi.

Powell, kripto paralara ilişkin ana akım farkındalığın oluşması ve düzenleyicilerin harekete geçme sinyalleri vermesi nedeniyle 2022'nin Bitcoin için daha iyi bir yıl olabileceği görüşünde. Powell daha önceden de Bitcoin 40 bin doların altına düşerse satın alırım açıklaması yapmıştı.

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DİJİTAL PARANIN ÖTESİNE GEÇİLDİ

San Francisco merkezli Blockchain Capital LLC'nin genel ortağı Spencer Bogart, “Sadece dijital paranın ötesine geçtik. NFT'lerin bir alt kategorisi olarak finansal hizmetler, sanat, oyun, Web 3.0, merkezi olmayan sosyal medya, oynayarak kazanın gibi birçok yenilik meydana geldi” dedi.

Bogart'a göre, NFT'ler gibi sektörlerin aniden ortaya çıkması, yatırımcılara neleri kaçırabileceklerini gösterdi.