Trump'tan adaylık bombası! Kendi ağzıyla yakalandı

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ABD'nin 45. Başkanı Donald Trump görevde olduğu süre boyunca yaptığı açıklamalar, iç ve dış politikadaki hamleleri ve son olarak da koronavirüs salgını konusunda tutunduğu tavır nedeniyle dünya gündeminden hiç düşmedi. Son olarak Joe Biden'a karşı kaybettiği başkanlık yarışı ve ardından yaşanan kanlı Kongre Baskını nedeniyle zor günler geçiren Trump'la ilgili en çok merak edilen konuların başında tekrar başkanlığa aday olup olmayacağı geliyor.

Bu konuyla ilgili yapılan anket çalışmalarında Cumhuriyetçi Parti'nin Trump'ın adaylığına sıcak baktığı ve olası bir açıklamada Donald Trump2a destek verileceği sonucu çıktı. Trump ise bu konuyla ilgili sessizliğini açıkça olmasa da ağzından kaçırdığı bir sözle bozdu ve adaylık konusundaki net tavrı ilk defa ortaya çıkmış oldu.

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Başkanlık koltuğunu terk ettiğinden beri genellikle Florida'da zaman geçiren ve en sevdiği şey olan golf oynamakla ilgilenen Trump, sosyal medyaya da yansıyan bir videoda kendinden 47. ABD Başkanı olarak söz etti.

Birlikte golf oynadığı bir arkadaşı tarafından videoda '45. ABD Başkanı' olarak tanıtılan Trump, bunun üzerine kameraya dönerek arkadaşını '45. ve 47. ABD Başkanı' diyerek düzeltiyor ve bu sözleri söylerken manidar ama mutlu bir şekilde gülümseyerek etrafındaki insanları selamlıyor.

Trump, bugüne kadar resmi bir adaylık açıklaması yapmamış olsa da birçok durumda kendisine sorulan sorulara verdiği cevaplarla yeniden aday olabileceğinin sinyallerini vermişti. Ancak Trump'ın bir konuda kesin bir kararı olduğu biliniyor: Eğer 2024 seçimleri için aday olacaksa bunu 2022'deki ara seçim sonuçlarını gördükten sonra açıklayacak.

Geçen ekim ayında Iowa eyaletinde katıldığı bir mitingde aday olursa seçim kampanyası sloganının 'Make America Great Again, Again' yani 'Amerika'yı Yine Yeniden Harika Yap' olacağının ipucunu vermişti.

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Öte yandan Donald Trump başına bela olan tüm siyasi davalar ve söylemlere ve hatta yolsuzluk davalarına rağmen yapılan anketlerde, 2024 başkanlık seçimlerindeki muhtemel Cumhuriyetçi aday adayları arasında önde görünüyor.

Trump anketin ilk sırasında yer alırken ikinci sırada ise Florida Valisi Ron DeSantis yer alıyor.

Ankette Trump, oyların yüzde 57’sini alarak açık ara birinci olurken, DeSantis oyların yalnızca yüzde 12’sini alabildi. Trump döneminde başkan yardımcılığı görevini üstlenen Mike Pence ise yüzde 11 oranında oy alarak üçüncü sırada yer aldı.

Olası Cumhuriyetçi Parti aday adaylarının oranları ise oldukça düşük kalırken, iki haneli orana ulaşamadı.