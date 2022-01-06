Biden canlı yayında açıkladı: Tek sorumlu Trump!

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ABD Başkanı Joe Biden kanlı kongre baskının yıldönümünde yaptığı konuşmada, “Tarihimizde ilk kez bir başkan seçimi kaybetmekle kalmadı aynı zamanda barışçıl güç transferini kongre baskınıyla engellemeye çalıştı” dedi ve şöyle devam etti;



"Amerika Birleşik Devletleri'nin eski başkanı, 2020 seçimleriyle ilgili bir yalanlar ağı oluşturup yaydı. Bunu yaptı çünkü güce değer veriyor, çünkü kendi çıkarını ülkesinin çıkarlarından daha önemli görüyor."



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Biden, geçtiğimiz sene eski ABD Başkanı Donald Trump destekçileri tarafından düzenlenen kanlı kongre baskınını “silahlı ayaklanma” olarak nitelendirirken baskınına katılanların ve baskın için insanları kışkırtanların ABD’nin boğazına bir hançer dayadığını ifade etti.Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, Başkan Biden'ın, kongre saldırısının ve "yıkımın" tek sorumlusunun eski başkan Donald Trump olduğunu söyleyeceğini açıkladı.

Psaki, "Trump Amerikan halkını ve destekçilerini yanılttı. Başkan Biden'ın, eski başkanın demokrasimiz için oluşturduğu tehdit konusundaki görüşü net" dedi.

Trump'tan nadiren bahseden Biden, bugün Kongre'de Trump destekçilerinin bastığı Statuary Hall'da konuşacak.

Biden'ın konuşması sonrası Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi önderliğinde bir dakikalık saygı duruşu yapılacak.

SORUŞTURMA SÜRÜYOR

Kongre saldırısıyla ilgili olarak şu ana kadar 725 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin çoğu; "Kongre binasına izinsiz girmek", "düzensiz davranış", "Kongre'nin faaliyetlerini engellemekle" suçlandı.

325 şüpheli ise "memurlara saldırmak için tehlikeli silah kullanmak" gibi daha ciddi suçlarla karşı karşıya.

Saldırıyla ilgili soruşturma, Demokratlarının çoğunlukta olduğu Temsilciler Meclisi'nin özel bir komisyonu tarafından yürütülüyor.

Saldırıya yol açan olaylara ışık tutabilecek telefon kayıtları, ziyaretçi günlükleri ve diğer Beyaz Saray belgeleri araştırılıyor.

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Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) da saldırıyı kapsamlı şekilde soruşturuyor.

NEDEN TRUMP SUÇLANIYOR?

Saldırıdan bir süre önce Beyaz Saray dışındaki bir mitingde Donald Trump, protestoculardan Kongre'ye doğru "barışçıl" bir yürüyüş yapmalarını istemişti.

Ancak Trump aynı zamanda kaybettiği seçimlerde hile yapıldığına dair asılsız iddialarını tekrarlamış, destekçilerinden "mücadele etmelerini" talep etmişti.

Trump saldırıdan bir hafta sonra, Temsilciler Meclisi tarafından "ayaklanmayı kışkırttığı" gerekçesiyle azledilmiş ancak Cumhuriyetçiler tarafından kontrol edilen Senato'da yapılan yargılamada suçlu bulunmamıştı.

Cumhuriyetçi Parti'nin Senato'daki lideri Mitch McConnell, Trump'ın saldırıdan sorumlu olduğunu söylemişti.

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Bazı Cumhuriyetçi kongre üyeleri ise eylemcilerin polisle zaman zaman çatıştığı Kongre saldırısını, "birkaç kişi tarafından bozulan barışçıl bir protesto" olarak görmüşlerdi.

Cumhuriyetçi Parti'den Senatör Ted Cruz ise dün yaptığı açıklamada yaşananlar "şiddetli bir terör saldırısı" olarak nitelendirdi.