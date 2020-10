Trump'ın sağlık durumuyla ilgili son dakika açıklaması: Hastaneye götürülecek! "Antikor kokteyli" tedavisi uygulandı

Beyaz Saray, Trump'ın doktoru Sean Conley'in Trump'ın son durumuna ilişkin yazdığı notu basınla paylaştı. Conley, Trump'a, Kovid-19 testi pozitif çıktıktan sonra önlem amaçlı, Regeneron isimli firmanın Kovid-19’a karşı geliştirdiği 8 gramlık "antikor kokteyli" tedavisini uyguladıklarını ve bunun sonucunda herhangi bir olumsuzluk yaşanmadığını belirtti.



Trump'ın bu antikor ilacı haricinde çinko, D vitamini, famotidin ve günlük aspirin takviyesi aldığını da kaydeden Conley, "Trump bugün öğleden sonra itibarıyla yorgun ancak keyfi yerinde. Trump'ın durumu bir uzman grubu tarafından takip ediliyor ve başkan ve eşi Melania Trump'a sonraki aşamalar hakkında tavsiyelerde bulunuyoruz." ifadesini kullandı.



Conley, Trump'ın eşi Melania Trump'ın da hafif öksürüğü ve baş ağrısı olduğunu aktararak, Trump ailesinin diğer bireylerinin Kovid-19 testinin "negatif" çıktığını da sözlerine ekledi.



TRUMP VE EŞİ MELANIA TRUMP KOVID-19'A YAKALANMIŞTI



ABD Başkanı Trump, gece saatlerinde Twitter üzerinden yaptığı açıklamada, "Bu gece First Lady ve benim Kovid-19 testimiz pozitif çıktı. Karantina ve iyileşme sürecine hemen başlayacağız. Bu süreci beraberce atlatacağız." ifadelerini kullanmıştı.



Beyaz Saray'dan yapılan yazılı açıklamada da Trump'ın doktoru Sean Conley'nin söz konusu testlerle ilgili resmi açıklaması paylaşılmıştı.

Açıklamada, Trump ile eşi Melania Trump'ın son yapılan Kovid-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisine yer verilirken, "Şu anda hem Başkan hem de First Lady iyi durumdalar ve iyileşme sürecinde her ikisi de Beyaz Saray'ın içinde evde kalacaklar." ifadelerine yer verilmişti.

Trump, kısa süre önce danışmanlarından Hope Hicks'in Kovid-19 testinin pozitif çıkmasının ardından kendisi ile eşinin karantina sürecine başlayacağını açıklamıştı.



Trump'ın yakın danışmanlarından Hicks, son dönemde ABD Başkanı'nın birçok seçim gezisinde yanında yer alan isimlerden biriydi.

ÖNLEM AMAÇLI HASTANEYE GÖTÜRÜLÜYOR



Beyaz Saray Sözcüsü Kayleigh McEnany, yaptığı yazılı açıklamada, Trump'ın moralinin yerinde olduğunu, hafif semptomlar gösterdiğini ve gün boyu çalıştığını aktardı.

"Önlem amacıyla ve doktoru ile tıp uzmanlarının tavsiyesiyle, Trump önümüzdeki birkaç gün Walter Reed Hastanesindeki başkanlık ofisinden çalışacak." ifadesini kullanan McEnany, Trump'ın kendisine ve eşi Melania Trump'a gelen destek mesajları için minnettar olduğunu vurguladı.