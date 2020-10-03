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Hürriyet
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Dünya
BBC Türkçe / fotoğraflar: Reuters, AP, AFP
Haber Giriş: 03 Ekim 2020 - 01:24 | 

Son dakika haberi: Trump koronavirüse yakalandı! Risk grubunda olan ABD başkanı ağır hasta olursa...

ABD Başkanı Donald Trump'ın koronavirüse yakalandığını açıklaması bütün dünyayı şoke etmiş durumda. Gündemin birinci maddesi haline gelen bu hastalık haberi beraberinde birçok soruyu da getirdi. Uzmanlar Trump'ın koronavirüste yüksek risk gurubunda olduğunu ifade ederken bir yandan da ABD başkanının ağır hasta olması durumunda yaşanacaklar tartışılmaya başlandı.

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Bütün dünya ABD'den gelen bir son dakika haberiyle sarsılmış durumda. ABD Başkanı Donald Trump koronavirüse yakalandı!

2Tahmin yürütmek zor
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Tahmin yürütmek zor

Koronavirüs'un bir kişiyi nasıl etkileyeceği konusundaki tahmin yürütmek çok zor ama Twitter'dan eşi ve kendisinin koronavirüs testlerinin pozitif çıktığını duyurduğundan bu yana, ABD Başkanı Donald Trump'ın, yaşı ve kilosu bakımından uzmanların şimdiye kadar riskli diye nitelediği gruba girdiğine dikkat çekiliyor.

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Buna karşılık Trump ve eşinin henüz hastalığın belirtilerini gösterip göstermediği bilinmiyor. Beyaz Saray doktoru Sean Conley, Başkan Trump ve 'First Lady' Melania Trump'ın Covid-19 olduklarını bir açıklama ile doğruladı.

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Doktor Conley, "Bu akşam Başkan Trump ve First Lady Melania Trump'ın SARS-Cov-2 virüsü testlerinin pozitif çıktığının teyidini almış bulunuyorum. Başkan ve First Lady şu anda iyiler ve bu süreyi Beyaz Saray'da evde kalarak geçirecekler" dedi.

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Conley, "Beyaz Saray sağlık ekibi ve ben kendilerini dikkatle izleyeceğiz; ülkemizin bazı önde gelen uzmanları ve kurumlarından gelen desteği memnuniyetle karşılıyorum" diye ekledi.

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BBC Kuzey Amerika muhabiri Anthony Zurcher, başkanın seçimlere 32 gün kala koronavirüs pozitif çıkmasının birçok şeyi değiştirebileceğine dikkat çekiyor.

7Risk grubunda
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Risk grubunda

Bir hastanın Covid'den nasıl etkileneceği konusunda spekülasyonda bulunmak yanıltıcı olabiliyor. Fakat Covid-19 salgını başladığından bu yana uzmanlar, virüsün özellikle 70 ve üzeri yaşlarda, başka önemli hastalıkları olan, düzenli egzersiz yapmayan, kilolu insanlar açısından daha büyük risk teşkil ettiği konusunda genel olarak birleşiyorlar.

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ABD'deki verilere bakıldığında, 64-74 yaş grubundaki bir kişinin 20'li yaşlarındaki biriyle kıyaslandığında, Covid-19 olduğunda hastanede bakıma ihtiyaç duyması ihtimali beş kat daha fazla.

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Aynı yaş grupları arasında kıyaslama yapıldığında ileri yaş grubundakilerin Covid-19'dan ölme ihtimali 20'li yaşlarındakilere göre yüzde 90 daha fazla.

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ABD Salgın Hastalıkları Kontrol Merkezleri'nin açıkladığı rakamlara göre ülkede görülen her 10 Covid vakasından 8'i 65 yaşın üzerinde.

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Ayrıca virüs erkekleri ve fazla kilolu olanları daha fazla etkiliyor görünüyor. Fakat bu sadece büyük resim yani genel nüfus içindeki eğilim, dolayısıyla Trump'ın hastalığının bu yönde gelişeceği anlamına gelmiyor.

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Trump, 74 yaşında ve aşırı kilolu; fakat bu yaşta hastaların sağlık durumu ve virüs karşısındaki dayanıklılığı büyük farklılıklar gösterebiliyor.

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Şu ana kadar yapılan açıklamalardan Trump'ın hastalığın hangi belirtilerini gösterdiğini ya da herhangi bir belirti gösterip göstermediğini bilmiyoruz.

14Maske takmamakla övünmüştü
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Maske takmamakla övünmüştü

Geçtiğimiz salı akşamı Başkanlık yarışının ilk televizyon tartışmasında Trump'la karşı karşıya gelen Demokrat rakibi Joe Biden'dan henüz bir tepki gelmedi.

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Gözlemcilerin fazla bağrışmalı ve içeriksiz bulduğu televizyon tartışması sırasında Biden'ın sık sık sözünü kesip sesini bastıran Trump bir ara rakibini maske taktığı için alaya bile almıştı.

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Trump, "Ben onun gibi maske takmıyorum. Ne zaman görsem yüzünde maske var. Gördüğüm en büyük maskeyle gelmiş " demişti.

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Başkan ve eşinden önce dün de Beyaz Saray'ın önde gelen danışmanlarından ve Trump'ın yakın çalışma arkadaşı Hope Hicks'in koronavirüs pozitif olduğu açıklanmıştı.

18Düzenli olarak test oluyordu
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Düzenli olarak test oluyordu

Düzenli olarak koronavirüs testi olan Trump son haftalarda 3 Kasım'da yapılacak başkanlık seçimleri için kampanya yürütüyor ve binlerce kişinin katıldığı mitinglere hitap ediyordu. Başkan çoğunlukla maske takmıyor ve takanları da eleştiriyordu.

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Kamu sağlığı uzmanları ise maske takmanın virüsün yayılmasını önlemede hayati önem taşıdığı konusunda hemfikir. Bu yılın başlarında Temsilciler Meclisi'nin Demokrat başkanı Nancy Pelosi, Trump'ın "öldürücü düzeyde obez" olduğunu söylemişti.

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Pelosi, başkanın daha önce koronavirüse karşı düzenli olarak aldığını açıkladığı hidroksiklorokini kullanmasının iyi bir fikir olmadığını, çünkü bu ilacın kalp sorunları olanlar açısından riskli olduğunu söylemiş ve başkanı da "öldürücü düzeyde obez" diye tanımlamıştı. Trump bu sözlere karşılık "Ben ona cevap vermiyorum. Zaman israfı" demişti.

21Seçim açısından anlamı ne
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Seçim açısından anlamı ne?

Seçime sadece 32 gün kala gelen bu haberin sarsıcı bir önem taşıdığını ne kadar vurgulasak azdır. Başkan karantinaya girince, seçim mitingleri de ertelenecek ve önümüzdeki iki hafta içinde planlanan televizyondaki başkanlık tartışmalarının yapılıp yapılmayacağı belirsiz.

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Başkanın sürekli tekrarladığı "ulus olarak hastalığı kontrol altına aldıkları" mesajı, bizzat kendisinin hastalanmasıyla çürütülmüş oldu. Daha bundan iki gün önce ilk televizyon tartışmasında Trump rakibi Joe Biden'i sık sık maske taktığı için ve seçim mitinglerine kendisi kadar büyük kalabalıklar toplamadığı için alaya almıştı.

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Şimdi Beyaz Saray ve Trump'ın seçim kampanyası, başkanın neden kendisini doğru düzgün korumayan bir tutum benimsediği ve üst düzeyde daha kaç yetkilinin virüse maruz kaldığı sorularına muhatap olacak.

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Bu tür ulusal çalkantı ortamlarında Amerikan kamuoyu genellikle istikrarı, yani başkanı desteklemeyi tercih etmiştir. Ama bu eğilim onu bu sorulardan korumaya yetmeyebilir.

25Trump, başkanlık görevlerini yerine getiremeyecek kadar hasta düşerse ne olur
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Trump, başkanlık görevlerini yerine getiremeyecek kadar hasta düşerse ne olur?

ABD anayasasının 25. maddesine göre başkan bu durumda görevlerini yardımcısına devreder, bu da Mike Pence'in görevi yürütmesi anlamına gelecektir.

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Trump iyileştiği zaman tekrar görevi devralır. Ronald Reagan ve George W. Bush yönetimleri sırasında böyle olmuştu. Başkanın bu kararı veremeyecek kadar hasta olması durumunda kabine ve başkan yardımcısı da bu kararı alabiliyor.

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Pence de koronavirüse yakalanır ve başkanlığa vekalet edemeyecek durumda kalırsa New York Times gazetesine göre ABD Temsilciler Meclisi'nin Demokrat Partili Başkanı Nancy Pelosi başkanlık görevine vekalet edecek. Ancak böyle bir görev devir teslimi olması takdirinde yasal çekişmelerin yaşanması mümkün.

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Eğer Pelosi görevi devralmak istemezse ya da görevi üstlenmek durumunda olamazsa Washington Post gazetesinin Mayıs ayındaki bir haberine göre görevi Senato'nun en yetkili ikinci kişisi konumunda olan Senato Başkan Yardımcısı Cumhuriyetçi Senatör Charles E. Grassley alabilir.

29Eğer Trump seçimlere gidemeyecek kadar hasta düşerse ne olur
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Eğer Trump seçimlere gidemeyecek kadar hasta düşerse ne olur?

Her ne kadar Pence başkanlık görevlerini yürütse de Cumhuriyetçi Parti Trump'ı aday gösterdiği için Pence'in aday olacağı anlamına gelmez.

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Parti'nin kurallarına göre Cumhuriyetçi Ulusal Komite yeni bir aday seçmek için bir araya gelir. Bu da bu komitenin 168 katılımcısının bir dizi oylamaya girmesi demek.

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Pence'in aday gösterilmesi büyük bir ihtimal olsa da yeni bir başkan yardımcısı adayı ile yarışa girmesi gerekecek. Bugüne kadar Demokrat ya da Cumhuriyetçi Parti, resmi olarak adaylarını seçtikten sonra bir değişikliğe gitmedi.

32Seçim ertelenebilir mi
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Seçim ertelenebilir mi?

Seçimlerin ertelenmesi başkanın alabileceği bir karar değil, Kongre üyelerinin çoğunluğunun bu yönde oy kullanması gerekir. Demokratların kontrolünde olan Temsilciler Meclisi'nden böyle bir kararın geçmesi olası olmadığı için pek mümkün bir seçenek olarak görmüyor.

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Kanunlara göre ABD başkanlık seçimi her dört yılda bir, Kasım ayının ilk pazartesi günün ardından gelen Salı gününde gerçekleşir. Bu da 3 Kasım 2020 tarihine denk geliyor. Bu kanun değişse bile anayasaya göre bir başkan ancak dört yıl görevde kalabilir. Bu da 20 Ocak 2021'de Trump döneminin sona ermesi anlamına gelecektir.

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Bunun değiştirilmesi de anayasada değişiklik yapılmasını gerektirir, bunun için de milletvekillerinin üçte ikisinin, diğer bir deyişle ABD eyaletlerinin dörtte üçünün bu yönde oy kullanması zorunlu. Bu da pek muhtemel görünmüyor.

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