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Trump’ın evi casusluk şüphesiyle aranmış

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#Donald Trump#FBI#ABD
Trump’ın evi casusluk şüphesiyle aranmış
Oluşturulma Tarihi: Ağustos 13, 2022 07:00

FBI ajanlarının, geçen hafta eski ABD Başkanı Trump’ın Florida’daki evini ‘casusluk yasasını ihlal’ şüphesiyle aradığı ortaya çıktı. Kamuya açılan arama izni belgesine göre Trump’ın evinde çok az kişinin görme yetkisi olan resmi evrak bulundu.

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FEDERAL Soruşturma Bürosu (FBI) ajanlarının pazartesi günü erken saatte baskın ve arama yaptığı eski ABD Başkanı Donald Trump’ın Florida’daki evinde “çok gizli” ibareli resmi evrak aradıkları ortaya çıktı. Önceki gün Adalet Bakanı Merrick Garland’ın arama emrini bizzat verdiğini açıklamasının ardından dün Florida’daki mahkeme, evde bulunanların listesini de içeren arama izni belgesini kamuya açtı. Belge, Trump’ın Mar-a-Lago olarak da bilinen malikânesinde “casusluk yasasını ihlal” şüphesiyle arama yapıldığını ortaya koydu.

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‘ÇOK GİZLİ’ İBARELİ EVRAK

Belgeye göre savcılık, FBI ajanlarına 58 odalı malikânenin Trump ve çalışanları tarafından kullanılan her odasının detaylı şekilde aranmasını emretti. Evden çıkarılan evraka dair listede, yalnızca hükümete ait kurumlarda bulunması gereken “çok gizli” ibareli resmi belgelerin yanı sıra “Fransa Cumhurbaşkanı” başlıklı bir belge ve fotoğraflar da yer alıyor. Öte yandan Amerikan Washington Post gazetesi, aramanın nükleer silahlara ilişkin belgelerle ilgili olduğunu iddia etti.

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FBI’YA SALDIRI GİRİŞİMİ

Baskının ardından Trump ve Cumhuriyetçi ler FBI’yı hedef alırken, önceki gün tansiyonu arttıracak bir gelişme yaşandı. Ricky Shiffer adlı silahlı kişi, FBI’ın Cincinnati’deki bürosuna girmek istedi. Başarısız olunca aracıyla kaçan ve kovalamacanın ardından durdurulan Shiffer, polise silah doğrultunca vurularak öldürüldü. Shiffer’ın Trump destekçisi aşırı sağcı “Proud Boys” grubuyla bağlantılı olduğu ortaya çıktı.

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#Donald Trump#FBI#ABD

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