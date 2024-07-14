Trump vurulduktan sonra aÄŸzÄ±ndan tek bir kelime Ã§Ä±ktÄ± ABD iÃ§in her ÅŸey deÄŸiÅŸti...

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Tarih bize ÅŸunu gÃ¶steriyor ki, Ã¶lÃ¼m tehditleri ABD baÅŸkanlarÄ± iÃ§in bir tÃ¼r mesleki tehlike haline gelmiÅŸtir ve gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt baÅŸkan buna yenik dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Eski ABD BaÅŸkanlarÄ± Abraham Lincoln, James Garfield, William MCKinley ve John F. Kennedy uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikastlar sonucu hayatlarÄ±nÄ± kaybettiler. Her baÅŸkanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ABD ve dÃ¼nya iÃ§in Ã§arpÄ±cÄ± sonuÃ§lar ortaya Ã§Ä±kardÄ±.

DÃ¼n akÅŸam Eski ABD BaÅŸkanÄ± ve CumhuriyetÃ§i Parti'nin baÅŸkan adayÄ± Donald Trump'a gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± da ABD'de taÅŸlarÄ± yerinden oynatacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.

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Ä°ngiliz Telegraph gazetesi Trump'Ä±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirdiÄŸini iddia ederek, "Donald Trump'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi on yÄ±llardÄ±r yaÅŸanan en Ã¶nemli anlardan biri ve bu bize Trump'Ä±n Beyaz Saray'a geri dÃ¶neceÄŸini gÃ¶steriyor." ifadelerini kullandÄ±.

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SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± Trump'Ä±n oylarÄ±nÄ±n artabileceÄŸine dikkat Ã§eken Telgraph, 1981 yÄ±lÄ±nda vurulan eski ABD baÅŸkanÄ± Ronald Reagan'Ä± hatÄ±rlattÄ±:

"Trump'Ä±n konuÅŸtuÄŸu alanda duyulan silah sesleri sonrasÄ± ABD'de her ÅŸey deÄŸiÅŸti. Cumartesi gÃ¼nkÃ¼ olaylar Trump'Ä±n desteÄŸini daha da artÄ±racak. Eski ABD baÅŸkanÄ± Bay Reagan'Ä±n oylarÄ± da vurulduktan sonra 8 puanlÄ±k bir atÄ±ÅŸ gÃ¶stermiÅŸti. Associated Press fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ±nÄ±n anÄ±nda yakaladÄ±ÄŸÄ± tarihi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de Trump'Ä±n kanlar iÃ§inde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve sonrasÄ±nda Ã§evresi gizli servis ajanlarÄ±yla Ã§evrili bir ÅŸekilde yeniden yerinden kalktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã–lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan dÃ¶nen Trump hemen yumruÄŸunu hava kaldÄ±rdÄ± ve aÄŸzÄ±ndan tek bir kelime Ã§Ä±ktÄ± : Fight (savaÅŸ)





BREAKING: After what sounds like shots fired at Trump rally, President Trump grabs neck and goes down.



He gets back up as his security protects him, raises fist in air and appears to mouth the word "fight." pic.twitter.com/7hsuF6jItU — Baste Records (@basterecords) July 13, 2024

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Trump'Ä±n oÄŸlu olaydan hemen sonra babasÄ±nÄ±n bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± ÅŸu baÅŸlÄ±kla paylaÅŸtÄ±: 'Amerika'yÄ± kurtarmak iÃ§in savaÅŸmayÄ± asla bÄ±rakmayacak'

Trump'ta saldÄ±rÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamada 'Ã¼lkemizde bÃ¶yle bir eylemin gerÃ§ekleÅŸebilmesi inanÄ±lmaz' dedi.Bu sÃ¶zÃ¼n alt metni aÃ§Ä±k: 'Amerika Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ durumda ve ben bu durumu dÃ¼zelteceÄŸim.'

Eski ABD BaÅŸkanÄ± ve CumhuriyetÃ§i Parti'nin baÅŸkan adayÄ± kampanyasÄ±nÄ± herkesin onu alt etmek iÃ§in Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± fikri Ã¼zerine kurdu. Federal savcÄ±lar, hakimler, seÃ§im gÃ¶revlileri, rakip politikacÄ±lar ve gazetecilerin hepsi kampanyasÄ±nÄ± Ã§Ã¶kertmeye ve Beyaz Saray'a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ engellemeye Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§landÄ±.

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Bu iddialarÄ±n Ã§oÄŸu haklÄ± olarak tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ancak dÃ¼n gece yaÅŸanan olaydan sonra Trump'Ä±n en kÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÅŸmanlarÄ± bile, yeniden seÃ§ilmesindense onun Ã¶lmesini tercih edecek bir kesimin olduÄŸunu tartÄ±ÅŸÄ±yor.

Trump'Ä±n destekÃ§ileri suikast giriÅŸiminin ABD'yi kurtarma savaÅŸÄ±nÄ±n son evresi olduÄŸunu iddia ediyorlar ve bu sÃ¶ylem artÄ±k kampanyaya hakim olacak."Â

NYT HAVAYA KALKAN YUMRUÄžA DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°



ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k gazetelerinden biri olan New York Times da Trump'Ä±n havaya kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yumruÄŸuna dikkat Ã§ekti ve bunun Trump'Ä±n iÃ§gÃ¼dÃ¼lerini ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±:

"Donald Trump az Ã¶nce vurulmuÅŸtu, ayaÄŸa kalktÄ±. Beyaz gÃ¶mleÄŸinin yakasÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±, ÅŸapkasÄ± artÄ±k kafasÄ±nda deÄŸildi. Ã‡evresindeki ajanlarÄ±n hepsi bir aÄŸÄ±zdan 'buradan Ã§Ä±kmalÄ±yÄ±z' diyordu. Trump, hayranlarÄ±na iyi olduÄŸunu iÅŸaret etmeden sahneyi terk etmezdi, Ã§evresindeki ajanlara 'bekleyin' diye talimat verdi, kalabalÄ±ÄŸa doÄŸru baktÄ± ve yumruÄŸunu havaya kaldÄ±rdÄ±. Trump o anda nasÄ±l bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verdiÄŸinin gayet farkÄ±ndaydÄ±. Ancak buna daha Ã¶nce hazÄ±rlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu tamamen bir iÃ§ gÃ¼dÃ¼ydÃ¼."



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Washington Post gazetesi ise silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n zaten karanlÄ±k ve Ã§alkantÄ±lÄ± olan Beyaz Saray yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± altÃ¼st ettiÄŸini yazdÄ±. Trump'Ä±n kampanya ekibinin vizyonun kesinlikle deÄŸiÅŸtireceÄŸini yazan gazete, Trump'Ä±n yÃ¼zÃ¼ kanlar iÃ§inde yumruÄŸu havadaki fotoÄŸrafÄ±nÄ±n sosyal medyada Ã§oktan viral hale geldiÄŸini vurguladÄ±. Rice Ãœniversitesi'nden Douglas Brinkley de gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede "Amerikan ruhunda baskÄ± altÄ±nda metanet ve cesaret gÃ¶rmeyi seven bir ÅŸey var ve Trump'Ä±n havadaki yumruÄŸu yeni bir sembol olacak." dedi.



Wall Street Journal gazetesi silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ABD siyasi tarihinde karanlÄ±k bir gÃ¼ne iÅŸaret ettiÄŸini yazdÄ±. Trump'Ä±n yaralÄ± olmasÄ±na raÄŸmen sahneden meydan okurcasÄ±na indiÄŸini yazan gazete haberinde CumhuriyetÃ§ilerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na yer verdi. CumhuriyetÃ§iler olayÄ±n solun Trump'a yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doruk noktasÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ler.



CNN International, Trump'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸiminin ABD'nin lanetli tarihinde yeni bir sayfa aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± analizinde "Modern tarihin en gergin dÃ¶nemlerinden birinde gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± Ã¼lkeyi sarstÄ±" ifadelerini kullandÄ±.

SaldÄ±rÄ±dan hemen sonra Associated Press'ten Evan Vucci'nin Ã§ektiÄŸi fotoÄŸrafta Trump, yÃ¼zÃ¼nden kanlar akarken bir eli havada yumruÄŸunu kaldÄ±rmÄ±ÅŸ ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. CNN'e gÃ¶re bu poz arkasÄ±ndaki ABD bayraÄŸÄ± ile beraber anÄ±nda ikonik bir ana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve ABD halkÄ± iÃ§in tarihi travmalarÄ± canlandÄ±rdÄ±.



ABD baÅŸkanÄ± Biden'Ä±n ilerleyen yaÅŸÄ± ve akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± ile ilgili endiÅŸelerle mÃ¼cadele ettiÄŸi bir dÃ¶nemde yaÅŸanan olay seÃ§im yÄ±lÄ±na baÅŸka bir siyasi unsur daha ekledi.