Trump vurulduktan sonra aÄŸzÄ±ndan tek bir kelime Ã§Ä±ktÄ± ABD iÃ§in her ÅŸey deÄŸiÅŸti...

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Tarih bize ÅŸunu gÃ¶steriyor ki, Ã¶lÃ¼m tehditleri ABD baÅŸkanlarÄ± iÃ§in bir tÃ¼r mesleki tehlike haline gelmiÅŸtir ve gÃ¶rev baÅŸÄ±ndaki dÃ¶rt baÅŸkan buna yenik dÃ¼ÅŸmÃ¼ÅŸtÃ¼r. Eski ABD BaÅŸkanlarÄ± Abraham Lincoln, James Garfield, William MCKinley ve John F. Kennedy uÄŸradÄ±ÄŸÄ± suikastlar sonucu hayatlarÄ±nÄ± kaybettiler. Her baÅŸkanÄ±n Ã¶lÃ¼mÃ¼ ABD ve dÃ¼nya iÃ§in Ã§arpÄ±cÄ± sonuÃ§lar ortaya Ã§Ä±kardÄ±.
DÃ¼n akÅŸam Eski ABD BaÅŸkanÄ± ve CumhuriyetÃ§i Parti'nin baÅŸkan adayÄ± Donald Trump'a gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± da ABD'de taÅŸlarÄ± yerinden oynatacak gibi gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor.
Ä°ngiliz Telegraph gazetesi Trump'Ä±n hayatÄ±na yÃ¶nelik saldÄ±rÄ±nÄ±n her ÅŸeyi deÄŸiÅŸtirdiÄŸini iddia ederek, "Donald Trump'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸimi on yÄ±llardÄ±r yaÅŸanan en Ã¶nemli anlardan biri ve bu bize Trump'Ä±n Beyaz Saray'a geri dÃ¶neceÄŸini gÃ¶steriyor." ifadelerini kullandÄ±.
SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± Trump'Ä±n oylarÄ±nÄ±n artabileceÄŸine dikkat Ã§eken Telgraph, 1981 yÄ±lÄ±nda vurulan eski ABD baÅŸkanÄ± Ronald Reagan'Ä± hatÄ±rlattÄ±:
"Trump'Ä±n konuÅŸtuÄŸu alanda duyulan silah sesleri sonrasÄ± ABD'de her ÅŸey deÄŸiÅŸti. Cumartesi gÃ¼nkÃ¼ olaylar Trump'Ä±n desteÄŸini daha da artÄ±racak. Eski ABD baÅŸkanÄ± Bay Reagan'Ä±n oylarÄ± da vurulduktan sonra 8 puanlÄ±k bir atÄ±ÅŸ gÃ¶stermiÅŸti. Associated Press fotoÄŸrafÃ§Ä±sÄ±nÄ±n anÄ±nda yakaladÄ±ÄŸÄ± tarihi bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼de Trump'Ä±n kanlar iÃ§inde dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ ve sonrasÄ±nda Ã§evresi gizli servis ajanlarÄ±yla Ã§evrili bir ÅŸekilde yeniden yerinden kalktÄ±ÄŸÄ± gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Ã–lÃ¼mÃ¼n kÄ±yÄ±sÄ±ndan dÃ¶nen Trump hemen yumruÄŸunu hava kaldÄ±rdÄ± ve aÄŸzÄ±ndan tek bir kelime Ã§Ä±ktÄ± : Fight (savaÅŸ)
BREAKING: After what sounds like shots fired at Trump rally, President Trump grabs neck and goes down.— Baste Records (@basterecords) July 13, 2024
He gets back up as his security protects him, raises fist in air and appears to mouth the word "fight." pic.twitter.com/7hsuF6jItU
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Trump'Ä±n oÄŸlu olaydan hemen sonra babasÄ±nÄ±n bir fotoÄŸrafÄ±nÄ± ÅŸu baÅŸlÄ±kla paylaÅŸtÄ±: 'Amerika'yÄ± kurtarmak iÃ§in savaÅŸmayÄ± asla bÄ±rakmayacak'
Trump'ta saldÄ±rÄ± sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± ilk aÃ§Ä±klamada 'Ã¼lkemizde bÃ¶yle bir eylemin gerÃ§ekleÅŸebilmesi inanÄ±lmaz' dedi.Bu sÃ¶zÃ¼n alt metni aÃ§Ä±k: 'Amerika Ã§Ã¶kmÃ¼ÅŸ durumda ve ben bu durumu dÃ¼zelteceÄŸim.'
Eski ABD BaÅŸkanÄ± ve CumhuriyetÃ§i Parti'nin baÅŸkan adayÄ± kampanyasÄ±nÄ± herkesin onu alt etmek iÃ§in Ã§abaladÄ±ÄŸÄ± fikri Ã¼zerine kurdu. Federal savcÄ±lar, hakimler, seÃ§im gÃ¶revlileri, rakip politikacÄ±lar ve gazetecilerin hepsi kampanyasÄ±nÄ± Ã§Ã¶kertmeye ve Beyaz Saray'a dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼ engellemeye Ã§alÄ±ÅŸmakla suÃ§landÄ±.
Bu iddialarÄ±n Ã§oÄŸu haklÄ± olarak tartÄ±ÅŸÄ±ldÄ±. Ancak dÃ¼n gece yaÅŸanan olaydan sonra Trump'Ä±n en kÃ¶tÃ¼ dÃ¼ÅŸmanlarÄ± bile, yeniden seÃ§ilmesindense onun Ã¶lmesini tercih edecek bir kesimin olduÄŸunu tartÄ±ÅŸÄ±yor.
Trump'Ä±n destekÃ§ileri suikast giriÅŸiminin ABD'yi kurtarma savaÅŸÄ±nÄ±n son evresi olduÄŸunu iddia ediyorlar ve bu sÃ¶ylem artÄ±k kampanyaya hakim olacak."Â
NYT HAVAYA KALKAN YUMRUÄžA DÄ°KKAT Ã‡EKTÄ°
ABD'nin en bÃ¼yÃ¼k gazetelerinden biri olan New York Times da Trump'Ä±n havaya kaldÄ±rdÄ±ÄŸÄ± yumruÄŸuna dikkat Ã§ekti ve bunun Trump'Ä±n iÃ§gÃ¼dÃ¼lerini ortaya Ã§Ä±kardÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±:
"Donald Trump az Ã¶nce vurulmuÅŸtu, ayaÄŸa kalktÄ±. Beyaz gÃ¶mleÄŸinin yakasÄ± aÃ§Ä±lmÄ±ÅŸtÄ±, ÅŸapkasÄ± artÄ±k kafasÄ±nda deÄŸildi. Ã‡evresindeki ajanlarÄ±n hepsi bir aÄŸÄ±zdan 'buradan Ã§Ä±kmalÄ±yÄ±z' diyordu. Trump, hayranlarÄ±na iyi olduÄŸunu iÅŸaret etmeden sahneyi terk etmezdi, Ã§evresindeki ajanlara 'bekleyin' diye talimat verdi, kalabalÄ±ÄŸa doÄŸru baktÄ± ve yumruÄŸunu havaya kaldÄ±rdÄ±. Trump o anda nasÄ±l bir gÃ¶rÃ¼ntÃ¼ verdiÄŸinin gayet farkÄ±ndaydÄ±. Ancak buna daha Ã¶nce hazÄ±rlanmamÄ±ÅŸtÄ±. Bu tamamen bir iÃ§ gÃ¼dÃ¼ydÃ¼."
Washington Post gazetesi ise silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n zaten karanlÄ±k ve Ã§alkantÄ±lÄ± olan Beyaz Saray yarÄ±ÅŸÄ±nÄ± altÃ¼st ettiÄŸini yazdÄ±. Trump'Ä±n kampanya ekibinin vizyonun kesinlikle deÄŸiÅŸtireceÄŸini yazan gazete, Trump'Ä±n yÃ¼zÃ¼ kanlar iÃ§inde yumruÄŸu havadaki fotoÄŸrafÄ±nÄ±n sosyal medyada Ã§oktan viral hale geldiÄŸini vurguladÄ±. Rice Ãœniversitesi'nden Douglas Brinkley de gazeteye yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede "Amerikan ruhunda baskÄ± altÄ±nda metanet ve cesaret gÃ¶rmeyi seven bir ÅŸey var ve Trump'Ä±n havadaki yumruÄŸu yeni bir sembol olacak." dedi.
Wall Street Journal gazetesi silahlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ABD siyasi tarihinde karanlÄ±k bir gÃ¼ne iÅŸaret ettiÄŸini yazdÄ±. Trump'Ä±n yaralÄ± olmasÄ±na raÄŸmen sahneden meydan okurcasÄ±na indiÄŸini yazan gazete haberinde CumhuriyetÃ§ilerin aÃ§Ä±klamalarÄ±na yer verdi. CumhuriyetÃ§iler olayÄ±n solun Trump'a yÃ¶nelik dÃ¼ÅŸmanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n doruk noktasÄ± olduÄŸunu Ã¶ne sÃ¼rdÃ¼ler.
CNN International, Trump'a yÃ¶nelik suikast giriÅŸiminin ABD'nin lanetli tarihinde yeni bir sayfa aÃ§tÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±ÄŸÄ± analizinde "Modern tarihin en gergin dÃ¶nemlerinden birinde gerÃ§ekleÅŸtirilen saldÄ±rÄ± Ã¼lkeyi sarstÄ±" ifadelerini kullandÄ±.
SaldÄ±rÄ±dan hemen sonra Associated Press'ten Evan Vucci'nin Ã§ektiÄŸi fotoÄŸrafta Trump, yÃ¼zÃ¼nden kanlar akarken bir eli havada yumruÄŸunu kaldÄ±rmÄ±ÅŸ ÅŸekilde gÃ¶rÃ¼nÃ¼yor. CNN'e gÃ¶re bu poz arkasÄ±ndaki ABD bayraÄŸÄ± ile beraber anÄ±nda ikonik bir ana dÃ¶nÃ¼ÅŸtÃ¼ ve ABD halkÄ± iÃ§in tarihi travmalarÄ± canlandÄ±rdÄ±.