Trump vurulduktan sonra aÄŸzÄ±ndan tek bir kelime Ã§Ä±ktÄ± ABD iÃ§in her ÅŸey deÄŸiÅŸti...

Tarih bize şunu gösteriyor ki, ölüm tehditleri ABD başkanları için bir tür mesleki tehlike haline gelmiştir ve görev başındaki dört başkan buna yenik düşmüştür. Eski ABD Başkanları Abraham Lincoln, James Garfield, William MCKinley ve John F. Kennedy uğradığı suikastlar sonucu hayatlarını kaybettiler. Her başkanın ölümü ABD ve dünya için çarpıcı sonuçlar ortaya çıkardı.

Dün akşam Eski ABD Başkanı ve Cumhuriyetçi Parti'nin başkan adayı Donald Trump'a gerçekleştirilen saldırı da ABD'de taşları yerinden oynatacak gibi görünüyor.

İngiliz Telegraph gazetesi Trump'ın hayatına yönelik saldırının her şeyi değiştirdiğini iddia ederek, "Donald Trump'a yönelik suikast girişimi on yıllardır yaşanan en önemli anlardan biri ve bu bize Trump'ın Beyaz Saray'a geri döneceğini gösteriyor." ifadelerini kullandı.

Saldırı sonrası Trump'ın oylarının artabileceğine dikkat çeken Telgraph, 1981 yılında vurulan eski ABD başkanı Ronald Reagan'ı hatırlattı:

"Trump'ın konuştuğu alanda duyulan silah sesleri sonrası ABD'de her şey değişti. Cumartesi günkü olaylar Trump'ın desteğini daha da artıracak. Eski ABD başkanı Bay Reagan'ın oyları da vurulduktan sonra 8 puanlık bir atış göstermişti. Associated Press fotoğrafçısının anında yakaladığı tarihi bir görüntüde Trump'ın kanlar içinde düştüğü ve sonrasında çevresi gizli servis ajanlarıyla çevrili bir şekilde yeniden yerinden kalktığı görülüyor. Ölümün kıyısından dönen Trump hemen yumruğunu hava kaldırdı ve ağzından tek bir kelime çıktı : Fight (savaş)





BREAKING: After what sounds like shots fired at Trump rally, President Trump grabs neck and goes down.



He gets back up as his security protects him, raises fist in air and appears to mouth the word "fight." pic.twitter.com/7hsuF6jItU