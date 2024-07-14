Son dakika... Donald Trump'a suikast girişimi: Mitingde konuşma yaptığı sırada ateş açıldı

YUNUS PAKSOY DETAYLARI AKTARDI

CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, yaşanan olayla ilgili detayları şöyle aktardı:

Donald Trump, bir konuşma yapıyordu ve bir silah sesi duyuluyor. Eliyle yumruğuyla hırslı bir şekilde yumruğunu havaya kaldırıyor. Burada kan da görüyoruz, sağ kulağından akan kan görüyoruz. Ayağa kalkıp kendisi götürülüyor bölgeden. Tabii ki özellikle başkanları görev sırasında eski başkanları suikasta uğramış ülke için böyle bir görüntü endişe verici. Çok çok büyük bir olay" dedi.