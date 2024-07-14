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Son dakika... Donald Trump'a suikast girişimi: Mitingde konuşma yaptığı sırada ateş açıldı

Güncelleme Tarihi:

#Donald Trump#Miting#Saldırı
Oluşturulma Tarihi: Temmuz 14, 2024 01:33

Son dakika haberine göre; ABD başkan adayı Donald Trump'a, mitingde yaptığı konuşma sırasında ateş açıldı. Kulağından yaralanan Trump, kürsüden indirildi. Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı. Trump'a yönelik bir suikast girişimi olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.

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ABD'de, Cumhuriyetçi başkan adayı Donald Trump, Pensilvanya'da düzenlediği seçim mitingi sırasında kürsüde konuşurken, silah sesine benzer patlamalar sonucunda sağ kulağından yaralandı. Sosyal medyada paylaşılan görüntülerde, Trump, eyaletin Butler şehrinde kürsüde konuşurken, yaklaşık 7 el silah sesine benzer patlama duyuldu.

Son dakika... Donald Trumpa suikast girişimi: Mitingde konuşma yaptığı sırada ateş açıldı

İlk patlamanın ardından Trump'ın kürsüde sağ kulağını tuttuğu görüldü. Patlamalar devam ederken, korumalar kürsüye atlayarak, Trump'ın etrafını sardı. Patlamalar, mitinge katılan vatandaşlar arasında da paniğe neden oldu. Trump'ın, korumalar kendini kürsüden indirmeden önce sağ yanağında kanlar akarken, yumruğunu havaya kaldırdığı görüldü. Miting alanında panik devam ederken, korumalar, Trump'ı acil olarak zırhlı aracına götürdü.

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Son dakika... Donald Trumpa suikast girişimi: Mitingde konuşma yaptığı sırada ateş açıldı

Donald Trump, olaydan sonra yaptığı ilk açıklamada, "İyiyim ve tıbbi muayeneden geçiyorum." ifadesini paylaştı. Trump'a yönelik bir suikast girişimi olup olmadığıyla ilgili incelemeler sürüyor.

BIDEN OLAYA İLİŞKİN BİLGİ ALDI

Beyaz Saray, Biden'ın eski Başkan Trump'ın Pensilvanya'daki mitinginde gerçekleşen silahlı saldırıya ilişkin brifing aldığını duyurdu.



SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Gizli Servis tarafından, “Trump güvende soruşturma başlatıldı” açıklaması yapıldı.




YUNUS PAKSOY DETAYLARI AKTARDI

CNN TÜRK Washington Temsilcisi Yunus Paksoy, yaşanan olayla ilgili detayları şöyle aktardı:

Donald Trump, bir konuşma yapıyordu ve bir silah sesi duyuluyor. Eliyle yumruğuyla hırslı bir şekilde yumruğunu havaya kaldırıyor. Burada kan da görüyoruz, sağ kulağından akan kan görüyoruz. Ayağa kalkıp kendisi götürülüyor bölgeden. Tabii ki özellikle başkanları görev sırasında eski başkanları suikasta uğramış ülke için böyle bir görüntü endişe verici. Çok çok büyük bir olay" dedi.

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Canlı Anlatım Özeti

timelineBIDEN OLAYA İLİŞKİN BİLGİ ALDI
timelineSORUŞTURMA BAŞLATILDI
timelineYUNUS PAKSOY DETAYLARI AKTARDI






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#Donald Trump#Miting#Saldırı

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