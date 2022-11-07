Trump umudunu Öz’e bağladı

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, salı günü yapılacak ara seçimler öncesi Cumhuriyetçi Parti’nin Pennsylvania adayı Doktor Mehmet Öz’e destek mitingi düzenledi. Latrobe kasabasındaki mitinge Trump, “Doktor Öz, ABD’de dengeleri değiştirecek. Senato’da 50-50 eşit olan koltuk dağılımı lehimize dönecek” dedi. Öz’ü uzun süredir tanıdığını ve “gerçekten çok iyi bir doktor” olduğunu söyleyen Trump, “Halka hizmet etmek istiyor. Salı günü sandıkta onun için oy kullanın” çağrısında bulundu.

‘BEYAZ SARAY’I GERİ ALACAĞIZ’

Aynı gün eski Başkan Barack Obama ile Öz’ün rakibi John Fetterman için miting yapan Başkan Joe Biden’a yüklenen Trump, 2020 seçimlerinin kendisinden çalındığı iddiasını tekrarladı. 2020’yi ima ederek Trump, “Bu adamı (Joe Biden) çok kötü yendik. Seçim hileli ve şimdi ülkemiz yıkılıyor. Senatoyu geri alacağız, Amerika’yı geri alacağız. 2024’te de Beyaz Saray’ı geri alacağız” ifadelerini kullandı. Trump kalabalığa, “Ülkemizin gerilemesini durdurmak için kırmızı bir dev dalga gibi Cumhuriyetçilere oy verin” çağrısı yaptı.

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ÖZ NE VAAT ETTİ

Trump’ın yaklaşık iki saat süren konuşması sırasında zaman zaman sahneye çıkan Öz ise Washington’da “aşırı harcamaları” durdurma sözü verdi. Cerrah olduğunu hatırlatan Öz, “Ameliyathanede bir operasyona başlamadan önce tüm ekibi birleştirdiğimizden, bir araya getirdiğimizden emin oluyoruz. Ülkemizi de böyle yöneteceğiz” dedi. Güvenli ve temiz şehirler vaat eden Öz, göç konusunda da sadece sınırlardan yasal girişlere izin vereceklerini kaydetti.

BIDEN ‘TOPAL ÖRDEK’ OLUR MU

Salı günü yapılacak seçimlerle Temsilciler Meclisi’nin tamamı, Senato’nun ise üçte biri yenilenecek. İki başkanlık seçimi arasında yapılan Kongre ara seçimleri, başkanın görev süresinin ortasına denk geldiğinden, seçmenin memnuniyetinin ölçüldüğü bir referandum niteliği taşıyor.

Demokratların Kongre’nin iki kanadından birini ya da ikisini kaybetmesi durumunda Biden’ın işi kalan iki yılı için çok zorlaşacak. Kongre’nin iki kanadında birden çoğunluğu kaybeden yönetimler rakip partiyle uzlaşı olmadan yasa çıkaramaz hale geldiğinden, ‘topal ördek’ olarak anılıyorlar. Ukrayna savaşıyla artan enerji maliyeti ve yüksek enflasyon Biden’a olan desteğin azalmasına neden oldu. Ayrıca ilerleyen yaşı da Başkan’ın kapasitesinin sorgulanmasına neden oluyor.

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ADAYLIK SİNYALİ VERDİ

ABD’de Demokrat ve Cumhuriyetçilerin Pennsylvania yarışı 2024’te olası bir Biden-Trump yarışının provasına dönmüş durumda. Senato’daki koltuğu Öz’ün kazanması durumunda Washington’da güç dengesinin Trump lehine değişmesi bekleniyor. Miting sırasında iki yıl sonrası için adaylık sinyali de veren Trump, “Hepinize söz veriyorum. Çok çok yakın bir zamanda çok mutlu olacaksınız ama önce Cumhuriyetçiler için 8 Kasım’da tarihi bir zafer kazanmalıyız” dedi.

ANKETLER NE DİYOR

Muhalifleri Doktor Öz’ü Pennsylvania’da yaşamadığı ve bölgenin sorunlarını bilmediği için eleştirirken kısa süre önce felç geçiren ve konuşma bozukluğu yaşayan rakibi John Fetterman’ın da sağlığının görevini yapmasına engel olup olmayacağı tartışılıyor. Trump’la aynı gün Fetterman için oy isteyen Biden, “İki yıl önce gücünüzü Donald Trump’ı mağlup bir başkan yapmak için kullandınız. Bu yıl da John Fetterman’ı bir sonraki senatörünüz yapma gücüne sahipsiniz” dedi. Seçmenler “Oldukça farklı iki Amerika arasında Seçim yapacak” diyen Biden, “Demokrasi sandıkta. Bu ulusumuz için belirleyici bir an” şeklinde konuştu. Obama da, “Ülkemizin 50 yıl geriye gitmesine izin vermeyin” ifadesini kullandı. Anketlere göre Cumhuriyetçiler Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu elde edecek. Kırk yılın en yüksek enflasyonu, artan yasa dışı göçmen girişi ile kürtaj ve eşcinsellik tartışmalarıyla Senato’da da ibre Cumhuriyetçiler lehine.

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BİLGİ NOTU: Amerikalılar, 8 Kasım’daki ara seçimlerde bulundukları eyaletlerdeki valilik ve diğer yerel pozisyonların yanı sıra Kongre’nin Temsilciler Meclisi’ndeki 435 sandalyenin tamamı, Senato’daki 100 sandalyenin de 35’i için sandığa gidecek.