Trump tutuklanacak mı? Sosyal medya bu kareler ile çalkalanıyor

Haberin Devamı

ABD'de gündem günlerdir eski başkan Donald Trump...

Trump, Stormy Daniels'e yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturuluyor.

ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir suçlamaya evrilebiliyor.

Trump eğer tutuklanırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak. Salı günü tutuklanacağını iddia eden Trump takipçilerini protestoya çağırmış ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Trump'ın iddiasının aksine salı günü bir tutuklama gerçekleşmedi.

Ancak ülke bu tutuklamanın gerçekleşmesi ihtimaline karşı hala adeta teyakkuzda.

Gözler savcılıktan gelecek karara çevrilmişken sosyal medyada yayınlanan kareler bir anda ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

Haberin Devamı

Trump'ın New York Polis Teşkilatı (NYPD) memurları tarafından gözlatına alındığını gösteren kareler sosyal medyada viral oldu.

Deepfake fotoğraflar bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, sahte fotoğraflara destek çıkanlar da oldu.

ABD'nin en çok satılan gazetelerinden New York Post (NY Post), 'Trump'ın tutuklandığını gösterdiğini iddia eden ürkütücü deepfake fotoğraflar yayınlandı' başlığı okurlarının karşısına çıktı.

Haberde yapay zeka yardımı ile oluşturulan karelerin 4 milyon görüntüleme aldığı bilgisine yer verildi.

NY Post haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Rahatsız edici derecede gerçekçi görünen karelerin çoğu, bu durumun meşru olduğunu iddia eden Twitter kullanıcıları tarafından geniş çapta paylaşıldı.'