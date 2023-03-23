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Trump tutuklanacak mı? Sosyal medya bu kareler ile çalkalanıyor

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#Trump#Sosyal Medya#Dünya
Trump tutuklanacak mı Sosyal medya bu kareler ile çalkalanıyor
Oluşturulma Tarihi: Mart 23, 2023 09:23

ABD’de eski başkan Donald Trump’ın tutuklanması olasılığına karşı, ülkenin büyük kentlerinde düzenlenebilecek protestolara karşı hazırlıklar devam ederken sosyal medyada ortaya çıkan görüntüler ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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ABD'de gündem günlerdir eski başkan Donald Trump...

Trump, Stormy Daniels'e yapılan 130 bin dolarlık ‘sus payı’ ödemesiyle ilgili soruşturuluyor.

ABD'de bir suçu örtbas etmeye çalışmak, o suçun niteliği ne olursa olsun daha ciddi bir suçlamaya evrilebiliyor.

Trump eğer tutuklanırsa bir suçla itham edilen ilk eski ABD başkanı olacak. Salı günü tutuklanacağını iddia eden Trump takipçilerini protestoya çağırmış ve hakkındaki iddiaları reddetmişti.

Trump tutuklanacak mı Sosyal medya bu kareler ile çalkalanıyor

Trump'ın iddiasının aksine salı günü bir tutuklama gerçekleşmedi.

Ancak ülke bu tutuklamanın gerçekleşmesi ihtimaline karşı hala adeta teyakkuzda.

Gözler savcılıktan gelecek karara çevrilmişken sosyal medyada yayınlanan kareler bir anda ülkenin gündemine birinci sıradan giriş yaptı.

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Trump tutuklanacak mı Sosyal medya bu kareler ile çalkalanıyor

Trump'ın New York Polis Teşkilatı (NYPD) memurları tarafından gözlatına alındığını gösteren kareler sosyal medyada viral oldu.

Deepfake fotoğraflar bazı sosyal medya kullanıcılarının tepkisini çekerken, sahte fotoğraflara destek çıkanlar da oldu.

ABD'nin en çok satılan gazetelerinden New York Post (NY Post), 'Trump'ın tutuklandığını gösterdiğini iddia eden ürkütücü deepfake fotoğraflar yayınlandı' başlığı okurlarının karşısına çıktı.

Trump tutuklanacak mı Sosyal medya bu kareler ile çalkalanıyor

Haberde yapay zeka yardımı ile oluşturulan karelerin 4 milyon görüntüleme aldığı bilgisine yer verildi.

NY Post haberinde şu ifadelere yer verdi;

'Rahatsız edici derecede gerçekçi görünen karelerin çoğu, bu durumun meşru olduğunu iddia eden Twitter kullanıcıları tarafından geniş çapta paylaşıldı.'

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