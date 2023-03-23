Kült film gerçek oldu... Hapishane firarı sonrası ABD polisi insan avı başlattı

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ABD Virginia eyaletinden gelen haberi konuşuyor...

2 mahkumun eyaletteki bir hapishaneden kaçması 1994 yapım, 7 dalda Oscar adayı olmuş 'Esaretin Bedeli' filmini akıllara getirdi.

Kült filmde olduğu gibi mahkumlar duvarı delmek için ilkel aletler kullandı.

CBC News'te yer alan habere göre, 2 mahkum hapishane duvarını delmek için diş fırçası ve metal bir nesne kullandı.

Aynı haberde mahkumların hapishanenin inşaat tasarımındaki bir zayıflıktan yararlandıklarının tespit edildiği bilgisine de yer verildi.

Mahkumlar daha sonra hapishanenin dış duvarından tırmanarak özgürlüklerine kavuştu.

Yapılan resmi açıklamaya göre, 37 yaşındaki John M. Garza ve 43 yaşındaki Arley V. Nemo'nun Pazartesi günü saat 19:15 civarında hücrelerinde bulunmadığı fark edildi.

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Hapishanede alarm verildi ve kısa süre içerisinde eyalet genelinde de teyakkuza geçildi.

İngiliz Daily Mail gazetesi polisin 'insan avı' başlattığını yazdı. Saatler süren aramanın ardından firari mahkumlar yakalandı.

Şerif Gabe Morgan, yerel polis teşkilatlarına ve vatandaşlara Nemo ve Garza'yı yakalamadaki yardımları için teşekkür etti.

Söz konusu inşaat kusurunun hapishanenin genelinde olduğunu kabul eden yetkililer gerekli iyileştirmenin yapılacağını açıkladı.

Garza mahkemeye itaatsizlik, şartlı tahliye ihlalleri ve mahkemeye çıkmama gibi çeşitli suçlamalardan gözaltındaydı.

Firaea imza atan bir diğer mahkum Nemo ise kredi kartı dolandırıcılığı, kredi kartı hırsızlığı, hırsızlık araçları bulundurma, mahkemeye saygısızlık ve denetimli serbestlik ihlali gibi çok sayıda suçlamadan tutuklanmıştı.