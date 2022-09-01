‘Trump, Macron’un seks hayatına dair bilgiler edinmiş'

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AMERİKAN Rolling Stones dergisi, eski Başkan Donald Trump’ın, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seks hayatına dair istihbarat kaynaklarından edindiği gizli bilgilere sahip olduğunu iddia etti. Eski ABD Başkanı Donald Trump’ın görevinin bitmesinin ardından Ulusal Arşiv yetkililerine teslim etmeyip özel mülkünde tuttuğu gizli devlet belgelerinin arasında, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron’un seks hayatına dair bilgiler olduğu da öne sürüldü. FBI (Federal Soruşturma Bürosu), önceki hafta Trump’ın Florida eyaletindeki Mar-a-Lago malikânesine yaptığı baskında 184 gizli belgenin ele geçirildiği açıklamıştı.

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‘ÖVÜNEREK ANLATIYOR’

Amerikan Rolling Stones’un haberine göre, Paris ve Washington’daki yetkililer, Trump’ın mülkünde ele geçirilen belgelerde “info re: President of France” adıyla şifrelenen belgede ne olduğuna dair spekülasyonlarda bulundu. Konuyla ilgili iki yetkilinin bildirdiğine göre, söz konusu belgede, Emmanuel Macron’un seks hayatına dair gizli detayların olduğu, bu detayların da istihbarat brifinglerinden elde edildiği belirtildi. Trump’ın özellikle Beyaz Saray’da geçirdiği süre boyunca ve sonrasında en yakın arkadaşlarından bazılarına Macron’un cinsel hayatı ile ilgili bilgilere sahip olduğunu söylediği belirtiliyor. Trump’ın bunu istihbarat kaynakları sayesinde öğrendiğini ‘övünerek’ anlattığı iddia ediliyor.

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Ancak yine de belgede Macron’un özel yaşamına dair bilgiler olup olmadığı henüz bilinmiyor. Rolling Stones, Macron hakkında olduğu düşünülen bilgilerin ‘gizli’ kategoride yer alıp almadığını da teyit edemedi. Ancak haberde, belgenin varlığının dahi bir ‘trans-Atlantik korkuyu tetiklediği’ bildirildi. ABD’li ve Fransız yetkililerin, Trump’ta Macron’a ve Fransız hükümetine dair kayda değer bir bilgi bulunup bulunmadığını araştırdığı kaydedildi.