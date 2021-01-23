Trump kendini golfe vurdu

ABD eski Başkanı Donald Trump, başkanlık görevini tamamladıktan sonraki ‘sıradan vatandaş’ olarak ilk gününde Florida’daki West Palm Beach golf kulübünde görüntülendi.

Trump’ın golf oynarken üzerinde “Make America Great Again” (Amerika’yı yeniden büyük yap) sloganının kısaltması ‘MAGA’ ifadesi bulunan kırmızı bir şapka giymesi dikkat çekti. MAGA, Trump’ın iki seçim kampanyasında da kullandığı slogan olarak biliniyor. 3 Kasım’daki başkanlık seçimlerindeki yenilgisini bir türlü kabul etmeyen Trump’ın 2024 seçimleri için siyasi planları olduğu iddia ediliyor. Trump, daha sonra eski başkanlara verilen resmi koruma ekibiyle birlikte yeni ikameti Mar-a-Lago’ya döndü. İkamette görüntülenen Trump’ın oğlu Eric Trump’ın eşi Lara Trump’ın 2022’de Kuzey Carolina’da gerçekleşecek eyalet senato seçimlerine katılacağı iddia ediliyor.

AZİL PAZARTESİ SENATO’DA

Öte yandan, dün Senato Çoğunluk Lideri Chuck Schumer, Demokratlar’ın 6 Ocak’taki Kongre baskınından sorumlu tuttuğu Trump’ın azline yönelik Temsilciler Meclisi’nde kabul edilen maddenin pazartesi günü Senato’ya ulaştırılacağını açıkladı. Schumer Senato’da yaptığı konuşmada, “Bir yargılama olacak. Bu yargılama kapsamlı ve adil olacak” dedi. Yürürlüğe girmesi için Senato’da 3’te 2 çoğunluğun desteği gereken tasarı onaylanırsa, Trump’a siyaset yasağı gelebilir. Tasarı, Trump’ın 5 kişinin yaşamını yitirdiği 6 Ocak’taki Kongre baskınında destekçilerini “isyana teşvik” ettiği gerekçesiyle Temsilciler Meclisi’nde hazırlanmıştı.

İRAN’DAN İNTİKAM MESAJI

Tahran, İran Devrim Muhafızları Ordusu’na bağlı Kudüs Gücü Komutanı General Kasım Süleymani’nin ölüm emrini veren Trump’tan intikam alınacağı mesajı verdi. İran’ın dini lideri Ali Hamaney, Twitter’dan Trump’a benzeyen bir golfçünün bir insansız hava aracı tarafından hedef alındığı fotoğrafı “İntikam kesinlikle doğru zamanda olacak” notuyla paylaştı. Gelen tepkiler üzerine Twitter hesabı askıya aldı.