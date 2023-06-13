×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Trump 'gizli belgeler' soruşturması kapsamında Miami'de hakim karşısına çıkıyor

Güncelleme Tarihi:

#Trump#ABD#Dünya
Trump gizli belgeler soruşturması kapsamında Miamide hakim karşısına çıkıyor
Oluşturulma Tarihi: Haziran 13, 2023 08:34

Devlete ait gizli belgeleri kendi şahsi konutunda tutmak ve yetkililerin belgeleri geri almasını engellemeye çalışmakla suçlanan eski ABD Başkanı Donald Trump bugün Miami'de hakim karşısına çıkacak.

Haberin Devamı

Trump mahkeme öncesi geceyi geçirmek üzere New Jersey'den Miami yakınlarındaki Trump Doral resorta geçti. Trump, bazıları nükleer sırları da içeren devlete ait gizli belgelere yasa dışı şekilde el koymakla ilgili bir dizi suçlamayla karşı karşıya.

49 sayfalık iddianame Amerikan Federal Soruşturma Bürosu (FBI) ve Adalet Bakanlığı'nca hazırlandı. ABD Adalet Bakanlığı'nca dağıtılan görüntülerde belgelerin karton kutular içinde Trump'ın evinde tuvalet, balo salonu, yatak odası gibi yerlerde tutulduğu görülüyor.

Trump'a yönelik 37 suçlamanın bulunduğu iddianame, 100'den fazla gizli belgenin geçen Ağustos'ta Trump'ın Florida'daki Mar-a-Lago konutunda bulunmasının ardından hazırlanmıştı.

Trump bu belgelere yasa dışı şekilde el koyma ve yardımcısıyla birlikte komplo teorilerine başvurarak hükümetin bu belgeleri geri almasını engellemeye çalışmakla suçlanıyor. Belgelerin ABD ve diğer ülkelerin savunma ve silah kapasitelerine, ve olası bir dış saldırıya verilecek karşılıklara dair bilgiler içerdiği iddia ediliyor.

Haberin Devamı

Trump ayrıca avukatından belgeleri "saklamasını ya da yok etmesini" isteyerek, FBI'ın soruşturma yapmasını engellemeye çalışmakla da suçlanıyor.

Gözden KaçmasınDünyanın gözü İstanbuldaydı... Erdoğanın hamlesi damga vurduDünyanın gözü İstanbul'daydı... Erdoğan'ın hamlesi damga vurdu!Haberi görüntüle

Trump ise iddiaları "temelsiz ve saçma" olarak niteliyor ve bir suç işlemediğini iddia ediyor. Miami'de İspanyolca yayın yapan bir radyo programına katılan Trump kendisine yöneltilen suçlamalar hakkında şikayetlerini dile getirdi ve ABD Başkanı Joe Biden'ı ülkenin güvenlik kurumlarını kendisine karşı silah olarak kullanmakla suçladı.

2024'teki başkanlık yarışına yeniden aday olan Trump haftasonunda destekçilerine protesto çağrısı yapmıştı. Trump davayı "yozlaşmakla" suçladığı FBI ve Adalet Bakanlığı'nın "seçim sürecine müdahalesi" olarak niteledi.

Miami'deki mahkeme binasının çevresinde Trump taraftarlarının protesto düzenlemesi bekleniyor. Miami Valisi Francis Suarez mahkeme binası çevresinde güvenlik önlemleri alınacağını duyurdu. Miami kentinin bulunduğu Florida eyaleti, Trump'ın kalelerinden.

 

Haberin Devamı

Trump kendisini ayrıca ABD Başkanı Joe Biden'ın eski ofisinde ve Delawere'deki evinde de gizli belgeler bulunduğunu hatırlatarak savunuyor. Beyaz Saray Biden'ın belgelerin bulunmasıyla birlikte yetkililerle iş birliğine gittiğini, Trump'ınsa aksine yetkililerin belgelere ulaşmasını engellemeye çalıştığını söylüyor. Biden'ın gizli belgeleri şahsi ofis ve konutunda tutmasıyla ilgili soruşturma sürüyor.

Mahkeme yerel saatle 15:00'te (TSİ 22:00) başlayacak. Duruşmanın yaklaşık bir saat süreceği tahmin ediliyor. Mahkemede önce Trump'a hakkındaki iddialar okunacak. Trump'ın suçlamaları reddetmesi bekleniyor.

Hukuk çevreleri hakimin hukuki süreci uzatabileceği, ancak suçlu bulunması halinde ciddi bir hapis cezası alabileceğini yorumunu yapıyor. ABD'de bir sonraki başkanlık seçimi 5 Kasım 2024'te yapılacak.

Trump Nisan ayında da New York'ta görülen bir ceza davasında da hakim karşısına çıktı.

Trump bu davada, 2016'da başkan seçildiği seçimler öncesinde, eski porno yıldızı Stormy Daniels'a gizlilik anlaşması karşılılığı para ödediği suçlamasıyla yargılanıyor. Hakkında ceza davası açılan ilk eski ABD Başkanı olan Trump, duruşmada kendisine yöneltilen 34 suçlamayı da reddetmişti.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Trump#ABD#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı

BİR SORUDAN FAZLASI | Eşim neden annesine bu kadar bağımlı?

#İlişkiler
Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı Hangileri etkili 7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor

Bazı sebze ve meyvelerin hafıza fonksiyonlarını iyileştirdiği saptandı! Hangileri etkili? '7’den 70’e herkesin günlük beslenmesine eklemesi gerekiyor'

#Sağlık
Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu

Yeşil sahaların yürüyen egosu Ibrahimovic veda etti... 'Zlatan futboldan değil, futbol Zlatan’dan emekli oldu!'

#ZLATAN IBRAHİMOVİC