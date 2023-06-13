Dünyanın gözü İstanbul'daydı... Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hamlesi finale damga vurdu!

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İstanbul'da Şampiyonlar Ligi finali heyecanı yaşandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda İngiliz temsilcisi Manchester City ile İtalyan Inter karşı karşıya geldi.

Avrupa'nın en büyüğünün belirlendiği mücadeleyi 1-0'lık skorla kazanan Manchester City, kupayı kazanan taraf oldu.

Final maçı dünyanın dört bir yanında on milyonlarca kişi tarafından izlenirken Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın diplomasi hamlesi tabiri caizse finale damga vurdu.

'Erdoğan, Şampiyonlar Ligi finalinde BAE ve Libya ile futbol diplomasisi yürütüyor' başlığı ile okurlarının karşısına çıkan Al Monitor, Erdoğan'ın bu hamlesini mercek altına aldı.

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Erdoğan, finali Birleşik Arap Emirlikleri Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan ve Libya Başbakanı ile birlikte izlediğini aktaran Al Monitor, 'Erdoğan final maçında bariz bir spor diplomasisi yürüttü' dedi.

Liderler arasında iyi bir diyalog olduğunun görüldüğünü aktaran Al Monitor şu değerlendirmede bulundu;

'Emirlik liderinin Cumartesi günü İstanbul'a yaptığı bir günlük çalışma ziyareti, ikilinin ikili ilişkileri tartıştığını, birlikte bir futbol maçı izlediğini ve bir İstanbul restoranında yemek yedikten sonra el ele yürüdüğünü anlara sahne oldu.'

Türkiye'nin yeni Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ın geçen hafta Libya Yüksek Devlet Konseyi Başkanı Halid el-Mişri ile bir araya geldiğini aktaran Washington merkezli Al Monitor Türkiye - BAE ilişkilerinin ilerleme kaydettiğinin altını çizdi.

Haberde 'Yıllar süren derin bir donmanın ardından, Türkiye-BAE ilişkileri, Ankara'nın Suudi Arabistan, Mısır, İsrail ve BAE de dahil olmak üzere eski bölgesel düşmanlarıyla ilişkilerini düzeltme çabalarının bir parçası olarak son iki yılda büyük ilerleme kaydetti' denildi.

Türkiye'nin BAE'nin 6'ncı büyük ticaret ortağı olduğunun altını çizen Al Monitor haberde şu ifadelere yer verdi;

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'BAE, beş yıl boyunca 40 milyar dolarlık bir ticaret anlaşması imzaladı. Abu Dabi, Erdoğan'ın yeniden seçilmesinin ardından 31 Mayıs'ta anlaşmayı onayladı.'

Haberde siyaset bilimi profesörü Abdulkhaleq Abdulla'nın görüşlerine de yer verildi.

Abdulla, 'İki ülkenin siyasi rekabet döneminde bile ilişkinin ekonomisi güçlü ve sağlamdı' dedi.

İki ülke ilişkilerinin daha da gelişmesini bekleyen Abdulla, BAE-Türkiye ilişkisinin 2021 uzlaşmasının ardından neredeyse 180 derecelik bir dönüş yaptığının altını çizdi.