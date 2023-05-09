Trump cinsel taciz ve iftiradan suçlu bulundu, 5 milyon dolar tazminat cezası aldı

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E. Jean Carroll’ın ABD’nin eski Başkanı Donald Trump hakkında yaklaşık 30 yıl önce kendisine tecavüz ettiği ve iftira attığı iddiası ile 25 Nisan'da açılan davada görevli olan 3'ü kadın 9 kişilik jüri kararını verdi. Jüri, yaklaşık 3 saatlik tartışmasının ardından Trump’ı tecavüz yerine cinsel tacizden suçlu bularak 2 milyon dolar ve Carroll’a iftira atmaktan suçlu bularak 3 milyon dolar olmak üzere Carrol’a 5 milyon dolar tazminat ödemesine karar verdi.
"BU BİR DÜZMECE VE YANLIŞ HİKAYE”
Davanın duruşmalarına katılmayan Trump, ilk kez yasal olarak cinsel saldırıdan suçlu bulundu. Davanın ceza mahkemesi yerine hukuk mahkemesinde görülmesi nedeniyle Trump'ın "cinsel suçlu" olarak kayıt yaptırması gerekmiyor. Davaya ilişkin daha önceki açıklamalarında Carroll'ın avukatını "siyasi bir ajan", tecavüz iddiasını ise "uydurma bir aldatmaca" olarak nitelendiren Trump, "Bu bir düzmece ve yanlış hikaye. Cadı avı" ifadelerini kullanmıştı.
TRUMP HAKKINDA BAŞKA BİR DAVADA 34 SUÇLAMA YÖNELTİLDİ
Yetişkin film oyuncusu Stormy Daniels'e 2016 Başkanlık seçimleri sırasında 130 bin dolarlık "sus payı" ödediği suçlamasıyla hakkında açılan dava kapsamında 4 Nisan’da hakim karşısına çıkan Trump, hakkındaki 34 suçlamanın tümünü reddetmişti. Trump, hakkındaki iddianamede 34 kez evrakta sahtecilik yapmakla suçlanmış, Trump’ın 2016 seçimlerine müdahale ettiği ve işlediği suçları gizlediği, Başkan adaylığı döneminde aleyhindeki olumsuz bilgileri engellemeye çalıştığı ve 2 kadına sessiz kalmaları için 280 bin dolar verdiği iddiaları iddianamede yer almıştı. Trump aleyhindeki tüm suçlamaların Trump Organization tarafından tutulan kayıtlarla ilgili olduğu görülmüştü. Davadaki bir sonraki duruşmanın New York’ta 4 Aralık’ta yapılacağı açıklanmıştı.
Öte yandan Trump’ın Sözcüsü Steven Cheung, eski ABD Başkanı'nın temyize gideceğini söyledi. Dava temyizde olduğu sürece Trump’ın söz konusu tazminatı Carroll’a ödemek zorunda kalmayacağı aktarıldı.