Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
Hürriyet Arama
HABERLERDünya Haberleri

İbrahim Kalın 'barışın anahtarını' açıkladı... Rusya'dan çarpıcı Türkiye vurgusu

Güncelleme Tarihi:

#Ukrayna Savaşı#İbrahim Kalın#Dünya
İbrahim Kalın barışın anahtarını açıkladı... Rusyadan çarpıcı Türkiye vurgusu
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 09, 2023 11:34

Dünya aylardır Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşı korku içinde izliyor. On binlerce hayata mal olan savaş son sürat devam ederken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları Rusya ve Ukrayna'da gündem oldu. 

Haberin Devamı

Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Bir yılı aşkın süredir devam eden kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları Moskova ve Kiev'de gündem oldu.

İbrahim Kalın barışın anahtarını açıkladı... Rusyadan çarpıcı Türkiye vurgusu

'Rusya'nın Batı ile anlaşması Ukrayna ihtilafını sona erdirmenin anahtarı' başlığını atan Russia Today (RT) 'İbrahim Kalın, devam eden düşmanlıkların Moskova ile Batı arasındaki daha geniş bir 'Soğuk Savaş 2.0' açmazının bir parçası olduğunu belirtti' dedi.

Haberin Devamı

Haberde Kalın'ın 'Bu savaş konumsal kazanımlarla değil, iki küresel blok arasında yeni bir güvenlik anlaşmasıyla sona erecek' ifadesine yer verildi.

Haberde 'Kalın savaş yanlısı olduğu iddia edilen aktörlerin isimlerini vermeden, 'Büyük güçler bu savaşın devam etmesini istiyor' diye ekledi' denildi.

Gözden KaçmasınDünyanın gözü Kızıl Meydanda Putinden ilk mesaj...Dünya'nın gözü Kızıl Meydan'da! Putin'den ilk mesaj...Haberi görüntüle

TÜRKİYE VURGUSU: ARABULUCU ROLÜ ÜSTLENDİ

Türkiye'nin barış çabalarında oynadığı önemli role vurgu yapılan haberde şu ifadelere yer verildi;

'Rusya ile Batı arasındaki daha geniş ihtilafın ortasında, Ankara'nın sürmekte olan düşmanlıkların erken dönemlerinde Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla, Türkiye arabulucu rolünü üstlendi.'

Kalın'ın açıklamalarına geniş yer veren Kyiy Post ise 'Ukrayna'daki savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir çatışma değil, Rusya ile Batı arasında yeni bir Soğuk Savaş olduğunu iddia etti' dedi.

İbrahim Kalın barışın anahtarını açıkladı... Rusyadan çarpıcı Türkiye vurgusu

 

Kalın, Nisan ayında Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini hatırlatan Ukraynalı gazete 'Erdoğan'ın temsilcisi, Ukrayna'daki olayları “Kremlin'in kazandığı” yeni bir Soğuk Savaş'a benzetti' yorumunda bulundu.

Haberin Devamı

'Kalın, tarafların müzakere istekliliği konusundaki şüphelerini de dile getirdi' denilen haberde şu ifadeye yer verildi;

'Kalın savaşın iki küresel blok arasında yeni bir güvenlik anlaşmasıyla sona ermesi gerektiğini öne sürdü.'

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ukrayna Savaşı#İbrahim Kalın#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Anneler Günü’nde hediye olarak ev eşyası alınır mı?

#Anneler Günü
Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

Lösemiye yakalandı, bir bebeğin kordon kanı ile iyileşti… ‘80’den fazla hastalığın tedavisinde kullanıyor’

#Kordon Kanı
NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

NBA yıldızı Jimmy Butler’ın film gibi hikâyesi: 13 yaşında sokağa atıldı, bir aile tüm yaşamını değiştirdi

#Jimmy Butler