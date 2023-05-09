İbrahim Kalın 'barışın anahtarını' açıkladı... Rusya'dan çarpıcı Türkiye vurgusu

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Dünyanın gözü kulağı aylardır Ukrayna'dan gelen haberlerde...

Bir yılı aşkın süredir devam eden kanlı savaş can almaya devam ediyor.

Rusya'nın Soledar'ı düşürmesi ile yeni bir aşamaya giren savaşın son adresi Bakhmut.

Rusya Ukrayna'nın doğudaki 'son kalesi' konumundaki Bakhmut'u ele geçirmek için tüm gücü ile saldırırken Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın'ın açıklamaları Moskova ve Kiev'de gündem oldu.

'Rusya'nın Batı ile anlaşması Ukrayna ihtilafını sona erdirmenin anahtarı' başlığını atan Russia Today (RT) 'İbrahim Kalın, devam eden düşmanlıkların Moskova ile Batı arasındaki daha geniş bir 'Soğuk Savaş 2.0' açmazının bir parçası olduğunu belirtti' dedi.

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Haberde Kalın'ın 'Bu savaş konumsal kazanımlarla değil, iki küresel blok arasında yeni bir güvenlik anlaşmasıyla sona erecek' ifadesine yer verildi.

Haberde 'Kalın savaş yanlısı olduğu iddia edilen aktörlerin isimlerini vermeden, 'Büyük güçler bu savaşın devam etmesini istiyor' diye ekledi' denildi.

TÜRKİYE VURGUSU: ARABULUCU ROLÜ ÜSTLENDİ

Türkiye'nin barış çabalarında oynadığı önemli role vurgu yapılan haberde şu ifadelere yer verildi;

'Rusya ile Batı arasındaki daha geniş ihtilafın ortasında, Ankara'nın sürmekte olan düşmanlıkların erken dönemlerinde Rusya ile Ukrayna arasındaki barış görüşmelerine ev sahipliği yapmasıyla, Türkiye arabulucu rolünü üstlendi.'

Kalın'ın açıklamalarına geniş yer veren Kyiy Post ise 'Ukrayna'daki savaşın Ukrayna ile Rusya arasında bir çatışma değil, Rusya ile Batı arasında yeni bir Soğuk Savaş olduğunu iddia etti' dedi.

Kalın, Nisan ayında Moskova'yı ziyaret ederek Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile bir araya geldiğini hatırlatan Ukraynalı gazete 'Erdoğan'ın temsilcisi, Ukrayna'daki olayları “Kremlin'in kazandığı” yeni bir Soğuk Savaş'a benzetti' yorumunda bulundu.

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'Kalın, tarafların müzakere istekliliği konusundaki şüphelerini de dile getirdi' denilen haberde şu ifadeye yer verildi;

'Kalın savaşın iki küresel blok arasında yeni bir güvenlik anlaşmasıyla sona ermesi gerektiğini öne sürdü.'