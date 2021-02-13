Trump, ABD tarihinin en kötü başkanı seçildi!

ABD’de yapılan bir ankete göre ülkenin gelmiş geçmiş en kötü başkanı Donald Trump seçildi. En iyi başkanı ise Barack Obama oldu.



Araştırma şirketi YouGov ve Economist tarafından bin 500 ABD’li yetişkinin katılımıyla düzenlenen anket sonuçlarına göre, ülke tarihinin gelmiş geçmiş en iyi başkanı Barack Obama olurken, en kötüsü ise Donald Trump seçildi.



Katılımcıların yüzde 46’sı en kötü başkan olarak Trump’ı, yüzde 24’ü ise Obama’yı seçti. ABD tarihinin en iyi başkanı olarak Obama yüzde 18 ile listenin başında yer alırken, onu yüzde 17 ile Abraham Lincoln izledi.



‘KONGRE BASKININ SORUMLUSU TRUMP’

Ankete katılanların yüzde 43’ü Kongre’de 6 Ocak’ta gerçekleşen baskının sorumlusu olarak eski ABD Başkanı Trump’ı gösterirken, yüzde 30’u ise Trump’ın sorumlu olmadığını belirtti. TRUMP'IN SENATODAKİ AZİL YARGILAMASINDA SONA YAKLAŞILDI

6 Ocak'taki Kongre baskını dolayısıyla Senatoda azil yargılaması süren eski ABD Başkanı Donald Trump'ın avukatları 3 saat 15 dakikada savunmalarını tamamlarken, Trump'ın suçlu olup olmadığına ilişkin nihai oylamanın bugün yapılabilme ihtimali oluştu.

Kongre baskınındaki rolü nedeniyle Demokratların suçladığı ve ikinci kez azil istemiyle yargılanan ilk başkan olan Trump'ın Senatodaki azil yargılamasında 4. gün sona erdi.

Trump'ın avukatları, kendilerine ayrılan 16 saatlik savunma dilimini 3 saat 15 dakikada tamamlarken, söz konusu azil yargılamasının "Demokratların siyasi intikamı" olduğunu savundu.

Trump'ın avukatları, "görevi sona ermiş bir başkanı azil istemiyle yargılamanın anayasal olmadığı" ve "Trump'ın 6 Ocak'taki konuşmasının ABD Anayasası'nın 1. Ek Maddesi'ndeki ifade özgürlüğü kapsamına girdiği" tezlerini öne sürdü.

Müvekkillerinin halkı hiçbir şekilde şiddete yöneltmediğini savunan avukatlar, Kongrede çoğunluğu elinde tutan Demokratların anayasayı ve azil sürecini "kendi çıkarları için" kullandığını ileri sürdüler.

Trump'ın avukatlarının savunmalarını erken bitirmesi üzerine 3 saat süren soru-cevap bölümüne geçildi ve bu bölümde senatörler hem iddia hem de savunma makamlarına sorularını yöneltti.

Soru-cevap faslının ardından, 6 Ocak'ta bazı senatörlerin göstericilerle karşı karşıya gelmesini önleyen Eugene Goodman adlı Kongre polisine "Kongre Altın Madalyası" verilmesi kabul edildi.