Trump ABD Adalet Bakanlığı'na dava açtı: 'Basılan evimden alınan gizli belgelerle ilgili soruşturma durdurulsun'

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Trump'ın hukuk danışmanları, Mar-a-Lago'daki evinden FBI ajanları tarafından alınan belgelerin bağımsız bir avukat tarafından görülmesini talep ediyor.

FBI'a göre Trump'ın evinde 8 Ağustos'ta yapılan arama sırasında 11 dizi “gizli” olarak sınıflandırılmış belge ele geçirildi.

Trump'ın hukuk ekibi, Florida'da mahkemeye sunulan 27 sayfalık belgede, ABD Adalet Bakanlığı tarafından verilen arama emrini "felakete yol açabilecek zararsız bir eylem" olarak nitelendiriyor ve bakanlığı "siyasi olarak faydalı belgeler aramak" ve "Trump'ın tekrar başkanlığa aday olmasını engellemeye yönelik çabaları desteklemekle" suçluyor.

Belgede, "Başkan Donald J Trump, 2024 Cumhuriyetçi başkan adayları arasında ve 2024 Başkanlık Seçimleri'nde aday olmaya karar verirse, açık ara önde gidiyor. Hukuki yaptırımlar, Amerikalıları koruyan bir kalkandır. Siyasi amaçlar için bir silah olarak kullanılamaz" ifadeleri yer alıyor.

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Trump'ın avukatları, 20'den fazla FBI ajanı tarafından müvekkillerinin evinin aranmasını "şok edici derecede agresif bir eylem" olarak tanımlıyor ve bunun "birçok Amerikalı için yol açacağı sıkıntıyı anlaşılmadan" yapıldığını söylüyor.

Adalet Bakanlığı tarafından yapılan kısa bir açıklamada savcıların Trump'ın davasıyla ilgili iddialara mahkemede cevap verileceği belirtiliyor. Sözcü Anthony Coley, "Mar-a-Lago'daki arama emri, olası bir nedenin gerekli bulunması üzerine federal bir mahkeme tarafından yetkilendirildi" diyor.

Amerikan New York Times gazetesi Pazartesi günü FBI ajanlarının şimdiye kadar CIA, Ulusal Güvenlik Ajansı ve FBI'dan aldığı materyaller de dahil olmak üzere Trump'a ait 300'den fazla gizli belgeyi ele geçirdiğini bildirmişti.

Trump, dava kapsamında mülkünden alınanların daha ayrıntılı bir listesini talep ediyor ve hükümetten arama emri kapsamında olmayan herhangi bir belgeyi iade etmesini istiyor.

Avukatları ayrıca, el konulan dosyaların, ABD başkanlarının belirli iletişimleri gizli tutmalarına izin veren "yürütme ayrıcalığı" kapsamında olup olmadığını belirlemek için "tarafsız" bir avukatın getirilmesini istiyor. Mahkeme dosyasında Trump'ın FBI ajanlarıyla halihazırda işbirliği içinde olduğunu savunuyor.

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Trump'ın avukatları, arama emrinin fazla geniş olduğunu ve aramanın, Amerikalıları mantıksız arama ve el koymaya karşı koruyan ABD Anayasasının dördüncü maddesini ihlal ettiğini söylüyor.

Hukuk ekibi ayrıca hükümeti, arama için "sürekli değişen ve yanlış "gerekçeleri" tercih edilen medya kuruluşlarına sızdırmakla suçluyor.

Eski bir ABD başkanının evine yapılan benzeri görülmemiş bu ceza soruşturması emrini onaylayan yargıç, FBI araması için gerekçe olarak sunulan yeminli ifadenin kamuoyuyla paylaşılıp paylaşılmayacağı konusunda henüz kararını açıklamadı.

Pazartesi günü, Sulh Hakimi Bruce Reinhart, yeminli ifade için önerilen hükümet redaksiyonlarının, ifadeyi ifşa edildiğinde "anlamsız" hale getirecek kadar kapsamlı olduğunu söyledi. Ancak davada kamu yararı göz önüne alındığında ifadenin gizli kalmaması gerektiğine inandığını belirtti.

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Trump daha önce yanlış bir şey yapmadığını ileri sürerek, Ocak 2021'de görevden ayrıldığında Beyaz Saray'dan aldığı tüm belgelerin gizliliğinin zaten kendisi tarafından kaldırıldığını belirtti.

ABD başkanlarının görev sürelerinden sonra tüm belgelerini ve e-posta yazışmalarını Ulusal Arşiv adlı bir devlet kurumuna aktarması gerekiyor.

FBI, Ocak 2021'de görevden ayrıldıktan sonra belgelerini Beyaz Saray'dan Mar-a-Lago'ya götüren Trump'ın bunların gizlilik sınırını ihlal edip etmediği araştırılıyor.