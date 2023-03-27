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Trump ‘2024’ için ilk mitingini yaptı

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#Donald Trump#ABD#Miting
Trump ‘2024’ için ilk mitingini yaptı
Oluşturulma Tarihi: Mart 27, 2023 07:00

Eski ABD Başkanı Donald Trump, 2024 Başkanlık Seçimleri için ilk mitingini önceki gün Teksas eyaletinin Waco kentinde gerçekleştirdi.

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Porno yıldızı Stormy Daniels’e sus payı verme davası sebebiyle tutuklanıp tutuklanmayacağı tartışma konusu olan Trump, hakkındaki soruşturmaların davaya dönüşme ihtimali olmadığını söyledi. Kendisi hakkında soruşturma yürüten New York, Washington ve Atlanta savcılarını “insan pisliği” diyerek eleştiren eski başkan, cadı avı kurbanı olduğunu belirtti.

YER SEÇİMİ DİKKAT ÇEKTİ

Trump’ın miting için Waco şehrini seçmesinin de özel bir anlamı bulunuyor. Waco, 1993 yılında polisin Branch Davidians adlı tarikata ait çiftliğe düzenlediği, 50 gün süren ve 86 kişinin ölümüyle ABD tarihinin iç savaştan sonra en kanlı çatışması olan baskınla anılıyor. Kuşatmanın 30’uncu yılında Waco, aşırı sağcı aktivistler için hükümetin müdahalesine karşı direnişin sembolü olarak görülüyor. Trump, konuşmasında bu olaydan hiç bahsetmezken, sözcüsü de bu şehrin sadece ulaşım kolaylığı açısından tercih edildiğini açıkladı.

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#Donald Trump#ABD#Miting

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