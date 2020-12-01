“TRT World Forum 2020” Bugün Başlıyor

"Pandemi Sonrası Dünya’da Uluslararası Düzen ve Değişen Dinamikler" başlığıyla bu sene 1-2 Aralık tarihlerinde sanal ortamda gerçekleştirilecek TRT World Forum 2020, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın açılış konuşmasıyla bugün başlıyor.

Dünyanın farklı coğrafyalarından liderler, uzmanlar, akademisyenler ve ünlü isimler koronavirüs salgını sonrası değişen dengeleri bugün başlayacak olan TRT World Forum 2020’de konuşacak. TRT tarafından çevrim içi olarak gerçekleştirilecek etkinlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan birazdan dünyaya seslenecek.

2017 yılından bu yana gerçekleştirilen tüm TRT World Forumlara katılarak Türkiye ve dünya gündemine ilişkin çarpıcı açıklamalarda bulunan ve açıklamaları dünya basınında da yoğun ilgi gören Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, bu seneki etkinlikte de önemli açıklamalarda bulunması bekleniyor.

Üç yıldır artarak devam eden başarısıyla bölgesel ve küresel sorunların tartışıldığı en seçkin uluslararası platformlardan biri olan TRT World Forum, bu yıl da dünya gündemini masaya yatıracak. “Pandemi Döneminde Yayıncılık ve Medyanın Rolü”, “Pandemi Döneminde Çok Kutuplu Dünya: Küresel İşbirliğinin Geleceği”, “Pandemi Döneminde Küresel Sağlık Sorunlarına Ortak Çözümler”, “İş ve Eğitim Sektörünün Geleceği: Pandemi Sonrasına Hazırlık”, “Pandemi Döneminde İnsani Yardım” ve çok daha fazlası bu yılın ana başlıkları arasında yer alacak.

Uzmanlarla yuvarlak masa toplantılarına üst düzey katılım

Dünyanın dört bir yanından yerli ve yabancı uzmanın katılacağı yuvarlak masa toplantıları, katılımcılara çok sesli bir perspektif sunacak. Toplantılara; Azerbaycan Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Yardımcısı Hikmet Hajiyev, Birleşik Krallık Kıbrıs Yüksek Komiseri Peter Millett, Avrupa Birliği Türkiye Delegasyonu Başkanı Nikolaus Meyer-Landrut, Ürdün Eski Başbakan Yardımcısı Marwan Muasher, Suriye Eski Başbakanı Riyad Farid Hijab, ABD Emekli Türkiye Büyükelçisi Ricciardone, Karadeniz Ekonomik İşbirliği Genel Sekreteri Asaf Hajiyev, İtalya Uluslararası İlişkiler Enstitüsü Direktörü Nathalie Tocci, IFRI Türkiye ve Orta Doğu Programı Başkanı Dorothée Schmid, Princeton Üniversitesi’den Amaney Jamal gibi pek çok farklı ülke ve kurumdan isimler uzman oturumlarında yer alacak.





TRT World Forum 2020’ye kayıt olmak ve etkinlik hakkında daha fazla bilgiye ulaşmak için: www.trtworldforum.com



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