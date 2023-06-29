×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERDünya Haberleri

Titan denizaltısının enkazında 'insan kalıntıları' bulundu

Güncelleme Tarihi:

#Titan#Titanik#Dünya
Titan denizaltısının enkazında insan kalıntıları bulundu
Oluşturulma Tarihi: Haziran 29, 2023 11:19

ABD Sahil Güvenlik Teşkilatı, Titan denizaltısının enkazında insanlara ait olduğu düşünülen kalıntılar bulunduğunu açıkladı.

Haberin Devamı

Sahil Güvenlik yetkilileri, enkazda denizaltının iniş takımının ve kuyruk kısmının da bulunduğunu söyledi.

Amerikalı tıp uzmanları kalıntıların resmi analizini yapacak. Titan denizaltısının enkazı dün Kanada'nın St John's kentinde Horizon Arctic gemisinden indirilmişti.

Denizaltı 18 Haziran'da patlamış, içindeki 5 kişi hayatını kaybetmişti. Patlamayla ilgili soruşturmanın sürdüğü ancak halen ilk aşamada olduğu açıklandı.

Denizaltıdakiler, 1912'de batan Titanik gemisinin Kuzey Atlantik'te 3800 metre derinlikteki enkazını görmek istemişlerdi.

Titan denizaltısının enkazında insan kalıntıları bulundu

Titan'ın patlaması sonucu hayatlarını kaybedenler; dalışı organize eden OceanGate şirketinin başkanı 61 yaşındaki Stockton Rush, 58 yaşındaki İngiliz kaşif Hamish Harding, 48 yaşındaki Pakistan, İngiltere ve Malta vatandaşı iş insanı Shahzada Dawood ve 19 yaşındaki oğlu Suleman Dawood ile 77 yaşındaki Fransız dalgıç Paul-Henry Nargeolet.

Haberin Devamı

OceanGate kaza sonrası güvenlik uygulamaları nedeniyle eleştirilmişti.

Şirketin bazı eski çalışanlarının, düzenlemeye tabi olmayan Titan hakkında endişeleri olduğu ancak Rush'ın bu görüşlere katılmadığı ortaya çıkmıştı.

OceanGate'den geçen hafta yapılan açıklamada, "Kayıp nedeniyle bitkin düşen ve derin yas tutan çalışanlarımız için son derece üzücü bir dönem" denilmişti.

 

 

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Titan#Titanik#Dünya

BAKMADAN GEÇME!

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Perunun dökülen kanı ve iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

Komşusuna kızan ringe davet ediyor: Peru'nun dökülen kanı ve iyileşen yaraları Takanakuy Festivali

#Peru
BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım

BİR SORUDAN FAZLASI | Yürürken başkasının sigara dumanına maruz kalmak zorunda mıyım?

#Bir Sorudan Fazlası
Tüm kaloriler birbirine eşit mi Mantık evet diyor ama gerçek bambaşka... Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir

Tüm kaloriler birbirine eşit mi? Mantık 'evet' diyor ama gerçek bambaşka... 'Yediğiniz aynı kalorideki gıdalar vücudunuzda aynı etkiyi göstermeyebilir '

#Sağlık