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'Tiramisunun annesi' 92 yaşında hayatını kaybetti

#Tiramisu#Alba Di Pillo Campeol#Dünya
Tiramisunun annesi 92 yaşında hayatını kaybetti

İtalyan mutfağının dünya çapında en çok tanınan tatlılarından tiramisu'nun mucitlerinden kabul edilen Alba Di Pillo Campeol dün 92 yaşında hayatını kaybetti.

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İtalyan gastronomisinin en meşhur ve sevilen lezzetlerinden olan tiramisunun doğum yeri ve şekliyle ilgili çeşitli iddialar olsa da, tatlının bugünkü versiyonunun Treviso kentindeki Le Beccherie restoranında yaratıldığı yaygın olarak kabul görüyor.

Ado Campeol'ün babası tarafından kurulan restoranda, Alba Di Pillo Campeol ile pasta şefi Roberto Linguanotto'nun tiramisuya bugün kullanılan son halini verdikleri bilgisi kayıtlarda yer alıyor.

Daha önce de İtalya'nın kuzey bölgelerinde benzer isimlerle anılan tatlıların varlığı bilinse de, bugünkü versiyonundaki gibi mascarpone peyniriyle hazırlanan ilk reçetenin Alba Di Pillo Campeol ile Roberto Linguanotto'nun elinden çıktığı kabul ediliyor.

Le Beccherie restoranı da tatlının doğuş hikayesini şöyle anlatıyor:

"Alba 1955'te hamileyken, kayınvalidesi enerji vermesi için gelinine yumurtalı krema (zabaione) ile kahve temelli bir kahvaltı hazırlıyordu. Alba doğum sonrası restorana döndüğünde kayınvalidesinin hazırladığı bu kahvaltının bir benzerini tatlı olarak menüye katmak istedi.

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"Pasta şefi Roberto Linguanotto ile uzun süre denemeler yaptıktan sonra, kremanın içine taze mascarpone peyniri eklemeye karar verdiler. Mascapone peynirli kremaya, kahveyle ıslatılmış savoiardi bisküvisi ve toz kakao da eklenmesiyle son halini alan tatlı, 'Tiramesu' adıyla 1972'de restoranın menüsüne girdi."

1939'da kurulan Le Beccherie, halen tiramisuyu menüsünde bulundurmaya devam ediyor. Restoranın tarifinde, yumurta sarısı, şeker, mascarpone, savoiardi bisküvisi, kahve ve toz kakao yer alıyor.

TİRAMİSU YETİM KALDI

Bu hikaye nedeniyle İtalya'da "Tiramisunun annesi" olarak anılan Alba Di Pillo Campeol ile kocası Ado Campeol'ün kısa süre arayla hayata veda etmesi İtalyan basınında "Tiramisu yetim kaldı" başlıklarıyla haber oldu.

Le Beccherie restoranın içinde yer aldığı Veneto bölge yönetimi de dün Alba Di Pillo Campeol'ün ölümüyle ilgili bir açıklama yayımladı ve "Alba ve Ado hayatları boyunca işyerlerinde ve özel hayatlarında ayrılmaz bir ikiliydi. Ölüm de onları yalnızca birkaç günlüğüne ayırdı" dedi.

Veneto Bölge Başkanı Luca Zaia, "Alba'nın müşterilerin damaklarını memnun etme tutkusu ve hayal gücü, tiramisunun doğmasını sağlamıştı… Ado ve Alba'ya, Veneto'nun uluslararası alanda takdir edilmesine katkıları için müteşekkirim" dedi.

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Tiramisunun ilk olarak nerede ve nasıl yapıldığı İtalya'da zaman zaman tartışmalara ve bölgeler arasında çatışmalara da neden oluyor. Tiramisunun, genelevlerde afrodizyak olarak ve yorgun düşenlere güç takviyesi amacıyla kullanılan geleneksel bir tatlıdan türediği şeklinde yaygın bir rivayet de bulunuyor.

Son olarak, birkaç yıl önce yayımlanan bir kitapta yemek yazarları Clara ve Gigi ¬ Padovani, bu tatlının ismine ve tarifine ilk kez 1950'lerde Friuli-Venezia Giulia bölgesinde rastlandığını yazmıştı.

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2017'de de Tarım, Gıda ve Ormancılık Politikaları Bakanlığı, tiramisuyu Friuli Venezia Giulia'nın "geleneksel pastane ürünleri" arasına dahil etmişti.

Tiramisunun kökenleri konusundaki bu rekabet iki komşu bölgenin yönetimleri arasında atışmaya da yol açmıştı.

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#Tiramisu#Alba Di Pillo Campeol#Dünya

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